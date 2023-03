Yokasta Valle y Jessica Basulto tendrán su pesaje en un lugar muy inusual

La boxeadora costarricense Yokasta Valle, quien defenderá sus títulos mundiales en las 105 libras ante la mexicana Jessica Basulto, este sábado, tendrá una locación muy singular para el pesaje de este viernes.

Las boxeadoras harán el cara a cara en un yate, en medio del mar, en playa Hermosa, Sardinal de Carrillo en Guanacaste al mediodía.

Yokasta Valle hará el pesaje en un yate.

“Es diferente, la verdad que muy chiva, esa idea se le ocurrió a mi entrenadora Gloria, que nos dijo: ‘¿por qué no hacemos el pesaje en un yate?’ y claro, ¿por qué no? Es un yate grandísimo, lindísimo, será especial y único. Nunca se ha visto algo así, vamos a ser los primeros en Costa Rica”.

La campeona del pueblo está muy confiada de sus capacidades y cree que podrá retener el título, pero guarda un gran respeto por la boxeadora mexicana. Valle es la campeona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 105 libras.

En Guanacaste, la pelea ha despertado gran expectativa entre la población y será transmitida por TD+.

En la cartelera también estará la hermana de Yokasta, Naomi Valle, quien enfrentará a la guatemalteca Guadalupe López, uno de los grandes prospectos del boxeo guatemalteco.

Yokasta Valle invita a la pelea contra Jessica Basulto

Usted puede ver las siete peleas por TD+ a partir de las 7 de la noche de este sábado.

“Aquí la gente Condovac La Costa me ha tratado increíble, tiene todas las condiciones. Estamos desde el martes, hemos usado su gimnasio y en general la gente ha sido increíble, me muestran un gran cariño, la gente me tira todas las buenas vibras y dicen: ‘que emoción que esté aquí, que nos regale ese campeonato”.