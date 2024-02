Yosimar Arias arremete en contra del arbitraje tras polémico gane del Herediano por un penal

Una vez que el árbitro central pitó Yosimar Arias se le fue encima a reclamar el penal.

El gerente deportivo de Guanacaste, Yosimar Arias, reaccionó de manera bastante furiosa contra el arbitraje tras terminar el juego contra el Club Sport Herediano. También lo hizo el presidente de Guanacasteca, Jorge Arias pero lo hizo de una forma más comedida en el programa Tiempo Final.

Sin embargo, hubo un gol que le anularon a Herediano, que no fue validado por el árbitro David Gómez.

El exjugador no aguantó el colerón y camino al camerino del estadio Carlos Alvarado, de Santa Bárbara, la arremetió contra el árbitro David Gómez y sus compañeros.

“¡Juep...!. Me ca.. en estos hijuep... ladrones. Cómo no cuesta trabajar, cómo no la pulseamos, para que se de esta mier...”, dijo bien encolerizado tras golpear una de las vallas publicitarias del estadio. Todo esto quedó registrado en un video del sito Yashinquesada.com

El marcador entre los dos equipos estaba empatado a un gol hasta que se dictaron 10 minutos de reposición y justo un minuto antes de completarse el tiempo, Gómez pitó penal a favor de los rojiamarillos.

LEA MÁS: Herediano cae ante Guanacasteca en la inicial y le sale el tiro por la culata

Una disputa entre Fernán Faerrón y Yeison Molina generó que el árbitro pitara la pena máxima.

Según nuestro analista arbitral, Henry Bejarano, “nunca fue penal” porque el jugador del Herediano “se cayó solo y el rival nunca lo tocó”.

Esto provocó que el juego terminara con un marcador de 2 a 1 a favor de los locales lo que causó la rabia de los guanacastecos.

Yosimar terminó expulsado al finalizar el juego tras reclamarle al cuarteto arbitral.

DonJorge Arias, aunque en un tono más comedido expresó que el arbitraje está mal y que Gómez ya ha tenido episodios con Guanacasteca.

“Lo tiene que sacar del arbitraje y que no lo vuelvana poner nunca más, que se vaya para la casa, es que no sirve”, dijo.