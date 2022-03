Yosimar Arias explotó contra el arbitraje” Nos robaron el partido, es muy evidente”

Yosimar Arias explotó por lo que consideran un robo en el partido ante el Saprissa. Foto: Prensa ADG

Yosimar Arias, gerente deportivo de Guanacasteca, explotó tras el partido entre su equipo y Saprissa por lo que considera una pésima labor del árbitro Benjamín Pineda de quien dijo, “les robó el partido”.

Arias se fue con los tacos de frente y sin pelos en la lengua aseguró que el réferi los perjudicó a propósito para beneficiar al Monstruo.

Además le tiró al presidente de la comisión de arbitraje, Randall Poveda, y dijo que le solicitarán a la comisión que Pineda no vuelva a pitarles nunca más.

“Con todo respeto, a Poveda creo que le está quedando grande el puesto, muy grande y no lo digo yo, lo dice Heredia, lo dice San Carlos, Cartago, todo el mundo. Así como le quitaron los puntos a San Carlos en la mesa, ojalá vean lo de Andy Reyes como engaña al árbitro. Saprissa no necesita jugadores que engañan a los árbitros, hoy nos robaron el partido. Es evidente”, dijo furioso.

Para Yosimar es claro que algunos árbitros cuando ven una camiseta de un equipo grande pitan distinto y ejemplos sobran, según destacó.

“Ya esto es muy cansado, nosotros nos estamos jugando la vida (por el descenso), no pueden mandarnos a nosotros árbitros así. En el primer tiempo a Anthony (Contreras) le hacen un penal ( Aubrey David) totalmente descarado y sé que todos los vieron y le tuvieron que haber dicho.

“A Andy Reyes no sé quién lo toca, con un roce mínimo está deseando tirarse. En la jugada de la expulsión es cierto que es faul, pero no roja directa, pero están deseando cualquier cosita en contra de equipos no tradicionales para pitar. Ya es hora que la comisión se ponga seria”, tiró.

Para Yosimar Arias, Mariano Torres le pasa gritando a los árbitros y siempre lo perdonan. Foto: José Cordero.

A otro que Arias atacó fue a Mariano Torres, a quien considera le perdonaron la tarjeta roja, apreciación con la que al analista arbitral de FUTV, Ramón Luis Méndez, estuvo de acuerdo por reclamos pasados de tono contra Pineda.

“Acá vamos para atrás siempre con los árbitros, no puede ser que cada dos o tres jornadas a Mariano Torres hay que perdonarle las gritadas que le mete a los árbitros. ¿Hasta cuándo? ¿Porque es Mariano, Torres o porque juega en Saprissa? Nosotros decimos cualquier cosa y roja. A Fallas lo expulsaron (contra Cartaginés) porque entró, recogió a un jugador y salió. No son parejos”