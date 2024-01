Yosimar Arias responde a quienes dudan de su relación con Jafet Soto y el Herediano

Yosimar Arias fue muy claro sobre cuál es la relación que tienen con el Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

En el fútbol nacional hay muchos chismes, conjeturas o versiones que dicen los aficionados y hasta uno que otro periodista ha insinuado. Uno de ellos es el supuesto trasfondo de la relación entre Herediano y Guanacasteca, en el que, según algunos, hay algo más que amistad.

Alguna gente, sin bases que sustenten esa afirmación, ha llegado a decir que la ADG es una “sucursal” de los florenses, por los cambios de jugadores que ha habido entre esos clubes a lo largo de varios torneos.

¿Qué opina Yosimar Arias, gerente deportivo pampero sobre esas afirmaciones, y sobre aquellos que también cuestionan su relación Jafet Soto, presidente del Herediano, sobre que “son la misma cosa”?

“Eso es algo que vieras que es difícil, yo lo sé, quitarme eso de encima ahora no será fácil, porque en algún momento la ADG sí tuvo una relación en segunda división con Heredia y eso fue por mí, no fue ni por Jafet, sino porque yo fui y le toqué la puerta para que nos colaborara en ese momento.

“Cuando se ascendió muchas cosas pasaron y cada quien se fue por su lado. El equipo de nosotros trabaja a coyol quebrado y coyol comido, así somos porque no tenemos luz y otras cosas, pero también somos un equipo, financieramente, muy sano y organizado”, comentó a La Teja.

Para Arias, esos comentarios no son algo que lo desvela, y hasta afirma que lo tienen sin cuidado, que la gente hable por hablar, sin nada que pruebe lo que dicen.

Yosimar Arias habla sobre la relación que tiene con Jafet Soto y el Herediano

“A mí quitarme ese peso de encima de lo que diga la gente, vieras que me da igual, no me molesta para nada, más bien que hablen de uno, a veces, me hace sentir muy orgulloso, porque siento que estoy haciendo bien el trabajo. Mi sueño, mente y por lo que me preparo todos los días es para llegar a ser el mejor gerente deportivo de este país”, agregó.

Yosimar conoce a Jafet desde hace muchos años y no teme decir que es una persona de la que ha aprendido muchas cosas y no tiene por qué ocultar su amistad.

“Yo con Jafet tengo una amistad de muchos años y no la voy a negar por lo que digan los demás, siempre he sido así de claro yo, pero no solo con él he tenido buena relación, en algún momento tuve muy buena relación con Agustín Lleida; hablo con los gerentes de San Carlos, de Pérez, con personas de fútbol que están hace mucho en esto, yo tengo la capacidad y humildad de pedir un consejo”, dijo.

Arias está muy ocupado tratando de llevar a su equipo a un nuevo nivel para darle cabeza a rumores o cosas; prefiere hacer negocios que le dejen mucho dinero a su club, como la venta de Erick “Cubo” Torres a Herediano, la cual calificó como récord para el equipo al obtener una cifra superior a los $100 mil (¢52 millones).