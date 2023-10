Yosimar Arias revela el platal que pedirán para el que quiera a Erick “Cubo” Torres

Erick Torres con sus goles ha destacado en el campeonato nacional. (Prensa Unafut)

Sabemos que Erick “Cubo” Torres a punta de goles se ha robado el show en el fútbol costarricense con Guanacasteca y se ha escuchado que otros equipos lo tienen en su radar para ficharlo, pero Yosimar Arias reveló lo que ellos están dispuestos a pedir por el mexicano y de una se lo advertimos, es un platal.

Previo al juego ante Alajuelense por la semifinal por el Torneo de Copa, el gerente deportivo nicoyano dijo cuánto vale la ficha del azteca y algunos ya están preguntando por él.

“Es algo que yo pienso, pero si un equipo lo quiere, vale 200 mil dólares. Su representante sí me llamó y me dijo que hay dos equipos de Costa Rica que están interesados, pero hasta ahí, no hablamos más allá de números”, sentenció Arias.

Esos 200 mil dólares al tipo de cambio actual eso es equivalente a 107 millones de colones, por lo que no será cualquiera el que lo quiera fichar.

Además, el gerente guanacasteco agregó que por el momento no negociarán, lo harán hasta que termine la temporada.

“En estos momento no me interesa llenarle la cabeza a Erick de otras cosas, lo único que quiero es que se enfoque en el torneo de copa y el campeonato para que meta goles, en noviembre o diciembre podemos conversar con él qué pueda pasar”, afinó.

La dirigencia de la ADG desde hace tiempos tenía claro que el Cubo la iba a explotar, por eso le prometieron al goleador que no le pondrán peros si sale una buena oferta para todas las partes.

“No le vamos a cerrar las puertas a él porque una de las cosas que hablé con él y soy una persona de palabra, fue cuando firmamos le dije: ‘no se preocupe, Erick, fírmeme tantos torneos, cuando yo sé que haga goles, yo le doy la palabra que no me le voy a oponer para que salga a jugar’”, concluyó.