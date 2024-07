Yosimar Arias revela si tiene o no culpa en que la ADG no pudiera empezar el torneo

Yosimar Arias, director deportivo de Guanacasteca, escribió un sentido mensaje a los aficionados de su equipo, luego de perder los primeros tres puntos del campeonato con San Carlos, por no presentación de requisitos ante el Comité de Licencias.

Guanacasteca debía jugar este viernes a las 7 de la noche ante San Carlos en el primer partido del torneo e inaugurar la iluminación, pero no pudieron presentar todos los requisitos.

Yosimar Arias se mostró dolido. (Rafael Pacheco Granados)

Arias, quien siente esos colores, expuso sus sentimientos en una carta abierta a los aficionados de Guanacasteca.

“Como nicoyano puro y de corazón me duele lo que ha pasado con el inicio de temporada para nuestro equipo. Máxime cuando se ha trabajado fuertemente para cumplir cada uno de nuestros sueños y metas”.

“Desde mis inicios como jugador, y luego en esta etapa como director deportivo, siempre he puesto el pecho a lo que venga. Y lo seguiré haciendo siempre, porque es mi ADN”.

San Carlos ganó tres puntos sin jugar. (Jose Cordero)

“Sin embargo, aunque nunca ha sido mi actuar defenderme, y por ello se me ha maltratado con lo que quieran citar en redes sociales o por la calle, en este momento no lo puedo dejar pasar porque se me culpa de una situación, que en ningún porcentaje pasa por mis manos. ¡Yo también estaba expectante igual que ustedes! ¡Yo también estoy con un nudo en la garganta igual que ustedes!”, escribió.

“En mi amado ADG, en ningún momento el sistema financiero o administrativo recae en mi persona, a pesar que desde mi ciclo como jugador he sido un peón incansable para buscar patrocinadores y otras comodidades para el club, porque mi amor por este escudo es llevarlo hasta donde deportivamente va dictando este proceso”, añadió.

Arias dijo que su labor es meramente en el ámbito deportivo y dijo que los números lo respaldan con el ascenso a primera y la clasificación a la Copa Centroamericana.

“Mi mayor anhelo es ser campeón con ADG, porque desde niño he sido campeón. Y mientras esté en este equipo, lo intentaré con todo mi ser. Y si no estoy aquí, como aficionado pampero de sangre chorotega, celebraré y lloraré de alegría”, escribió entre otras cosas.