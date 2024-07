Yosimar Arias siguió el consejo de su amigo Jafet Soto y desafió al Comité Disciplinario

Yosimar Arias, gerente deportivo de Guanacasteca y quien funge como director técnico mientras le dan el permiso de trabajo a Mauricio Soria, llegó con una camisa morada a la conferencia de prensa y le tiró, sin nombrar a ese equipo.

Arias fue multado con un millón de colones por “referirse en forma despectiva” a los arbitrajes pero está seguro, según dijo este sábado, que han habido conferencias peores, donde no pasa nada.

Yosimar Arias, guanacasteca, adg (ADG )

Minutos antes del partido, Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, le recomendó con ironía a Jafet que se pusiera una camiseta morada para que no lo sancionen.

“Me parece injusto porque he visto peores cosas, me parecen injusto los tres partidos que le metan a Alonso Hernández, he visto peores conferencias. Yo, creo que ha sido una de las conferencias más tranquilas en las que he estado, hasta ahí no quiero hablar del tercer equipo...no quiero nombrarlos de nuevo porque después me multan ”, manifestó Arias.

“Para eso me puse la camiseta morada hoy, vea que bonito, todo el cuerpo técnico anda la camiseta morada, lamentablemente no tiene el escudo que quisieran pero que me pasen las tallas y les hago llegar una camiseta morada de la ADG. A todos aquellos encargados de poner multas, no tienen agallas, solo conmigo. Voy a seguir siendo el mismo porque este es mi equipo y lo defiendo a muerte”, dijo Arias.

Guanacasteca derrotó a Herediano 2 a 1 este sábado y la conferencia de Yosimar estuvo muy caliente.