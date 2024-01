Youstin Salas contó de dónde salió la locura que hizo con la medalla de campeón con Saprissa

Youstin Salas recalcó que en esta temporada desea tener más minutos. (MAYELA LOPEZ)

Youstin Salas, en medio de la alegría que rodeó los 90 Minutos por la vida, contó que hizo una locura que a muchos les llamó la atención durante sus vacaciones por Europa.

El jugador del Deportivo Saprissa, tras obtener el tricampeonato, se tomó unas vacaciones por el Viejo Continente y en medio de la travesía, en la ciudad francesa de Paris se tomó unas fotos con la medalla de campeón frente a la torre Eiffel, un momento que guardará con mucho cariño y detalló cómo lo gestó.

“Me nació ahí, se me metió en la cabeza, la llevé allá, me tomé un par de fotos con ella y fue una sensación muy bonita”, recalcó.

Salas compartió las fotos a través de historias en Instagram y tuvo mucho pegue entre los seguidores morados.

Delfín aprovechó el momento para sincerarse y contar cómo fue su desempeño en la temporada pasada, principalmente en comentar cómo tomó los nuevos roles que le puso Vladimir Quesada, ya que pasó de titular indiscutible, a jugar de cambio.

“Es competencia, el profesor tenía otro rol para mí y lo cumplí al pie de la letra, en algunos partidos me decía: ‘usted solo es defensa, así que jugará de lateral, contención o central y esté atento’, no era que me agarrara de sorpresa, porque hacía entrenamientos relacionados sobre esas posiciones, los cambios dependen de cómo lo agarre cada jugador, eso genera competencia sana y esperando en Dios jugar la mayor cantidad de partidos”, detalló.

Alabó la llegada de Randall Row como asistente de Vladi y espera aprender mucho de él para la temporada que arrancará en unos días.

“Entre más personas es mejor, el profe Randall es de ADN morado y nos llegará a aportar mucho, también ha sido campeón y todo eso es bueno”, concluyó.