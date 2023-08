Youstin Salas cumple un sueño pendiente que tenía en Saprissa

Youstin Salas puso su estilo hasta en la celebración de su primer gol con el Deportivo Saprissa. (Jose Cordero)

Hay momentos que un futbolista nunca va a olvidar, como su primer gol con un equipo. Ni que lo diga Youstin Salas, quien lo logró con el Deportivo Saprissa y lo catalogó como un sueño cumplido.

Un poco más calmado tras la celebración, Delfín contó cómo su anotación fue uno de los momentos que tanto esperó y el juego contra el Club Sport Cartaginés fue el escenario perfecto para concretarlo.

“Siempre lo soñé así, a estadio lleno, disfrutando con mi gente y va a quedar en los recuerdos. La verdad es que el gol me da mucha confianza y a seguir trabajando, aquí lo más importante es que el grupo avance”, comentó el volante morado.

Desde hace tiempo, Salas les comentó a sus familiares y amigos cercanos sobre ese momento, pero fue hasta este fin de semana que lo alcanzó.

“Gracias a Dios se me dio la anotación, siempre la he pulseado y se me dio contra un gran rival como es el Cartaginés. Los conocemos bien cómo jugaban, por ahí remamos contra corriente por el gol que nos hicieron, pero esto es Saprissa, estábamos en casa, queríamos el primer lugar y se nos dio”, resaltó el futbolista.

En cuanto a la celebración, fue un pegue entre los aficionados saprissistas en las redes sociales, pero no es la primera vez que lo hace y explicó el motivo que se inspiró para hacerlo.

“Hice la celebración un par de veces cuando estaba en Grecia y es para hacer referencia al delfín como hace, pero es más que todo por eso y se me dio la oportunidad”, confesó en medio de risas.

Salas es bien conocido en el camerino por su buen sentido del humor y, constantemente, molesta a sus compañeros, pero ellos se lo cobraron y espera que no sea la última vez.

“Me estaban molestando, el camerino es un ambiente muy ameno y como yo molesto mucho ahí me empezaron a molestar, todos me felicitaron”, finalizó el atacante.

Youstin llegó al Saprissa como uno de los refuerzos para el campeonato Apertura 2022, a punta de buen fútbol se ha ganado el cariño de los aficionados y tuvieron que pasar tres torneos para concretar su primera anotación vestido de morado.