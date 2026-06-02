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Youstin Salas está de regreso en Costa Rica y este es su nuevo club

Youstin Salas regresa a Costa Rica, luego de su paso por el fútbol de Australia

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Youstin Salas regresa al fútbol de Costa Rica y este martes fue presentado por su nuevo club.

El volante de la Selección Nacional en Catar 2022 vuelve al Sporting FC, luego de su paso por el Brisbane Roar de Australia.

“Durante su etapa en el fútbol australiano, Salas sumó una valiosa experiencia internacional compitiendo en la A-League, máxima categoría de ese país, fortaleciendo aspectos importantes de su desarrollo profesional y competitivo”.

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Youstin Salas
Youstin Salas vuelve al Sporting FC. Foto: prensa SFC. (Foto: prensa SFC. /Foto: prensa SFC.)

Por todo lo alto

Según el cuadro albinegro, Delfín llegará a aportarle intensidad al equipo que dirige Andrés Carevic.

“Youstin destaca por su recorrido en la media cancha, intensidad de juego y capacidad para contribuir tanto en labores defensivas como ofensivas, cualidades que permitirán fortalecer el mediocampo del equipo.

“Sporting FC le da la bienvenida nuevamente a la institución y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores”.

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Youstin SalasSporting FCAndrés Carevic
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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