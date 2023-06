¿Youstin Salas maneja ofertas en el extranjero? Futbolista responde

Youstin Salas fue directo y aclaró los nublados sobre ese tema. (MAYELA LOPEZ)

Pese que el volante Youstin Salas del Deportivo Saprissa le está poniendo para estar en todas para el próximo campeonato, no escondió que tiene opciones para irse al extranjero y confía en su representante para que las cosas fluyan bien.

Una de las opciones que tiene es en la liga de Nueva Zelanda, pero hasta el momento ha sido un tanteo y no han mandado una oferta oficial, por eso no le pone tanta mente al asunto.

“Sí, siempre ha estado, es un interés, pero nada concreto, el representante tomará cartas en el asunto y como le digo, estoy enfocado en la recuperación y ver qué pasa”, respondió.

También agregó que actualmente está muy cómodo en Saprissa y por eso quiere que las cosas salgan bien para todas las partes, por eso es consciente que en caso que esa opción se active, deberá sentarse con el gerente deportivo para negociar.

“Todavía no he hablado con don Ángel Catalina, ahí escuché eso de los préstamos, pero eso como toda negociación hay que hablar con todas las partes, que todos estemos de acuerdo, bajo una misma sintonía, pero por el momento no hay nada y estoy bien en Saprissa”, comentó.

Salas, de 27 años, tiene claro que la oportunidad de jugar en el extranjero no se da todos los días, pero en lo personal confía en Dios para cuando llegue, sea en el momento correcto.

“El tren pasa una vez, pero en mi caso aún no me ha pasado por dicha porque no me han mandado ofertas, pero cuando pase espero estar al cien por ciento y se pueda dar bien”, finalizó.

Youstin espera que en dos semanas pueda estar completamente recuperado y así unirse a la pretemporada con el resto de sus compañeros.