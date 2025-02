Youstin Salas suelta una bomba sobre la disciplina en Saprissa

El volante de Sporting FC, Youstin Salas, dejó caer una confesión que deja mucho qué pensar sobre la disciplina en Saprissa. En una entrevista con Tigo Sports, el mediocampista soltó, sin pelos en la lengua, un detallito sobre la preparación física del Monstruo.

Youstin Salas soltó un dato revelador de Saprissa. (Sporting/Sporting)

Resulta que cuando Salas jugaba en Tibás, el equipo tenía un convenio con un gimnasio, pero había un pequeño detalle: era opcional. Sí, como lo leyó, los jugadores podían decidir si querían ir o no, porque nadie los obligaba.

Salas llegó este torneo al cuadro albinegro, en condición de préstamo, pues aún pertenece a Saprissa. Salas soltó la bomba, pero no lo hizo con mala intención.

“Había un convenio con un gimnasio pero no era obligatorio, entonces, si usted quería iba, tenía su credencial y demás, como le digo, está en el jugador si quiere o no quiere”, reveló.

“Claramente, si usted quería ir iba o cada jugador hacía sus cosas en la casa o en otro gimnasio, pero no es obligatorio”, soltó el albinegro.

Lo cierto es que en el fútbol de alto nivel, cada detalle cuenta y el gimnasio no debería ser opcional para estar en el máximo nivel. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos de los jugadores realmente aprovechaban el chance? Aquí parece que se responden muchas otras preguntas que la afición morada se hace...

Minutos después, Salas dijo a Kevin Jiménez, que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Quieren hacer polémica donde no la hay, yo nada más dije, por si alguien no entendió, es que para el día a día, los implementos estaban para lo que requería cualquier cuerpo técnico, había material para trabajar y cuando dije que hay un gimnasio de patrocinio era para después de los entrenamientos. No era obligatorio porque era luego del entrenamiento”, dijo.