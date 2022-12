Zlatko Dalic, entrenador de Croacia: “Ellos estarán bajo muchísima presión”

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic sabe que jugará un partido complicado ante la Selección de Argentina. AFP. (JACK GUEZ/AFP)

“Ellos estarán bajo muchísima presión, más que nosotros”, señaló el entrenador de la Selección de Croacia, Zlatko Dalic acerca del duelo ante Argentina, en la víspera de la semifinal del Mundial que disputarán ambos países en el estadio Lusail, el martes 13, a la 1:00 de la tarde.

- ¿Tiene previsto hacer cambios en el estilo de juego?

Estamos entre los cuatro mejores equipos del mundo, es todo un éxito para Croacia haber llegado a dos semifinales del Mundial consecutivas (finalista en Rusia 2018). Pero queremos más. Argentina es un equipazo, con Lionel Messi a la cabeza, y además están inspirados, pero tienen más presión que nosotros. Ya hemos analizado al rival y sabemos la manera en que queremos que transcurra el partido. Soy optimista y tengo plena confianza en mis jugadores. Han demostrado gran calidad y merecen estar en la final.

- Han jugado dos prórrogas consecutivas (frente a Japón y Brasil). ¿Teme que les pese el cansancio?

Sí, ha sido agotador llegar a la prórroga en dos partidos seguidos. Pero seguimos fuertes, con energía y entusiasmo, no tenemos duda. No tenemos ningún jugador lesionado para conformar el once titular. No veo cansancio. Vamos a darlo todo, al igual que hemos hecho en los partidos anteriores. Contra Argentina nos dejaremos la piel.

- En Rusia 2018 ganaron 3-0 a Argentina en la fase de grupos. ¿Espera un partido similar?

Será bastante diferente al 2018. En aquel momento era la fase de grupos, por lo que no era tan decisivo. Somos un equipo compacto correoso y fuerte, seguiremos con este enfoque, pero el partido del 2018 no tiene nada que ver. Los dos equipos nos jugamos mucho, nada más y nada menos que la final. No vamos a escatimar esfuerzos.

Croacia logró lo impensado: sacar del Mundial a unos de los favoritos a ganar la Copa del Mundo.

- ¿Espera un partido caliente como el Argentina vs Países Bajos?

Es cierto, fue complicado y caliente. No me esperaba que Países Bajos remontara. Argentina es una selección extraordinaria, juega de manera compacta, sabemos que lo dará todo mañana. Pero están bajo muchísima presión, más que nosotros. Por nuestra parte nos encontraremos con el obstáculo de los muchísimos hinchas en el estadio. Espero un partido limpio por las dos partes, es una semifinal contra una de las mejores selecciones a nivel mundial e histórico, disfrutemos de ello.

- Ante Brasil (1-1) empató Bruno Petkovic, que había comenzado en el banquillo. ¿Qué importancia otorga a los suplentes mañana?

Cuando nos preparábamos para este Mundial y hacíamos la lista, dijimos que queríamos tener una amplia variedad. Se ha demostrado que era el enfoque correcto. Las sustituciones siempre son más que justificadas, los suplentes merecen nuestra confianza. Tenemos un grupo muy bueno para elegir y es necesario tomar decisiones”.

- Croacia y Argentina son dos pueblos resilientes. ¿Cree que el componente emotivo es fundamental en su puesta en escena en el campo?

Es verdad, ambas selecciones juegan con la emoción. Lo vemos cuando los argentinos animan, también los croatas, aunque somos muchos menos. Nuestra pasión es igual, fútbol es fútbol. Solo quedará una selección campeona y tanto Croacia como Argentina se merecen seguir adelante. El ambiente será fabuloso.