“Yo gritaba ‘¡me mató, me mató!’ y mi hermano salió corriendo y me juntó. Ahí, a unos pocos metros míos, cayó la tuca más grande y una piedra de 30 kilos, por dicha que no pude abrir el portón porque ahí cayó una señal de tránsito que se vino volando y podó varios palos de papaya de un solo. Era increíble ver que apenas sufrí unos raspones y no me tuvieron que llevar ni a la clínica”, contó.