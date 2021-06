“Llamé al director de Bomberos (Héctor Chaves), me sentí abrumado y decidí quedarme afuera de la casa, pensé que solo yo me había impactado, pero no, un compañero de nombre Julio, ya él se pensionó, le afectó mucho y el carácter fue de enojo, decía ‘¿cómo es posible?, ¿cómo pasó?’”, fueron momentos difíciles, describió López.