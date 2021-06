“Al salirle esa oferta de trabajo con esa embarcación lo tomó porque estaba desesperado de no tener trabajo. Lo último que nos pidió fue que le pagaran la línea del celular y él nos devolvía la plata cuando llegaba, la línea se la estuvimos pagando durante ocho meses, luego la cancelamos porque no regresaba y las autoridades nos dijeron que ya no hacía falta, que no había rastro de ellos, detalla Lilliana.