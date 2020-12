“El cuerpo me dolía todo, pero gracias a Dios no me quebré nada, eso sí, no me podía ni mover del gran dolorón que sentía. La cara mía estaba bastante despedazada y yo no entendía por qué. Después me explicaron que al momento del bombazo yo quebré el parabrisas con la cara, porque salí expulsado del carro, mi cuerpo quedó la mitad encima de la tapa y la mitad adentro de la cabina, en verdad quedé en una posición que provocó que todo el mundo pensara que había muerto al instante”.