“Yo había comprado una moto para viajar al trabajo. Ese sábado como a las 5 de la mañana estaba encendiendo la moto y no me arrancaba y no me arrancaba y mi mamá me dijo ‘Carlos, váyase en bus’. Luego llegamos al lugar que había que hacer el trabajo y el scissor (grúa) no arrancaba, no servía, entonces, decidimos armar cinco cuerpos de andamio porque el edificio tiene unos 13 metros de altura”, recuerda.