–A los 18 años, antes fui cruzrojista, desde los 13 hasta los 17; en 1982 entré como voluntario en Santo Domingo de Heredia, después fui jefe por 15 años en esa estación. Yo estudié Ingeniería Química en la UCR y Administración de Proyectos, yo no quería trabajar en una empresa porque no me gusta la rutina. Quería estar en los Bomberos y en el 2003 me dieron la oportunidad de ser el jefe de Operaciones y un año después me nombraron director.