Justicia decepcionó a familia que aún no se repone del brutal homicidio de su mamá

Un brutal homicidio les robó la paz a los vecinos de la humilde comunidad de Finca Guanacaste de Osa, ubicada a unos 20 kilómetros al sur del centro de Palmar.

El asesinato de doña Claribel Gómez Bustos, ocurrió la madrugada del domingo 20 de setiembre del 2009. Ella recibió múltiples puñaladas en la cara, la cabeza y el cuello.

Claribel tenía 70 años y el ataque ocurrió en el lugar que quizás se sentía más segura: su propia casa.

Su pareja sentimental, Guadalupe Víctor Cuendis, descubrió la agresión cuando llegó a la casa luego de cuidar una pulpería que tenía el matrimonio, ubicada a dos kilómetros de distancia de donde vivían.

Cuando él la encontró, vio que todo estaba desordenado, además había mucha sangre, por lo que corrió a pedir ayuda, pero ya era muy tarde; Claribel tenía varias horas de fallecida.

Además de arrebatarle la vida, le habrían robado algunas pertenencias y dinero en efectivo.

Después de semejante crueldad, los hijos de Claribeth rogaron por justicia mediante campos pagados en los periódicos durante más de cinco años.

Claribel Gómez Bustos fue una mamá entregada y esforzada por la comunidad. Foto: Cortesía para La Teja

Luis Ángel Obregón, uno de los 10 hijos que tenía Claribel, asegura que hubo dos sospechosos por el atroz hecho, no obstante, las autoridades judiciales no lograron recolectar las pruebas suficientes contra los investigados.

La justicia solo llevó a uno de ellos a juicio en el 2012, pero este resultó absuelto por la falta de pruebas, así lo decidieron los jueces Luis Rodríguez, Luis Diego Alpízar y Luis Guillermo Araya.

El segundo sujeto no estuvo en juicio porque cuando lo buscaron ya había escapado.

“No creo en el sistema judicial, ellos resuelven lo que está resuelto, lo fácil. Vea la situación de violencia que tenemos, eso se viene acumulando. La Policía captura a los sospechosos y los sueltan, los delincuentes van a aprendiendo cómo burlar la justicia”, manifestó Obregón.

El homicidio de la adulta mayor ocurrió en una zona alejada, la casa más cercana estaba a 100 metros. Foto: con fines ilustrativos (Rafael Pacheco Granados)

Acusaron al hijo de la mejor amiga

Uno de estos sospechosos resultó ser el hijo de la mejor amiga de doña Claribel. Este sujeto llegaba a la casa de la víctima junto a su mamá a comer mamones, así que conocía la distribución de la vivienda.

Doña Claribel y su esposo notaron que tanto en su hogar como en la pulpería les estaban robando, por lo que decidieron que debían cuidar sus propiedades y durante las noches, ella dormía en la casa y su pareja pasaba cuidando el negocio.

La última vez que los esposos conversaron fue el sábado 19 de setiembre pasadas las 8 p.m., cuando él la llamó para ver cómo estaba y ella le dijo que estaba acostada viendo televisión, así que todo parecía normal.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público y de los abogados de la familia, a doña Claribel le tocaron la puerta y en apariencia habría sido el hijo de su amiga, por esa razón le abrió, ya que se trataba de alguien de “confianza”.

Johana Villarevia de la Fiscalía de Osa, señaló durante el juicio contra este hombre que la agresión ocurrió entre la 1 a.m. y 3 a.m., al parecer un sujeto se quedó vigilando que no llegara nadie y el hijo de la amiga entró, primero le habría reclamado a la ofendida que lo involucraran en un robo, en apariencia los que había detectado doña Claribel y su esposo.

“Con clara intención homicida golpea a la ofendida en la cara, la toma del cuello y la introduce a la vivienda arrastrándola de forma violenta hasta la cocina y pese a que esta le gritaba que ‘por favor no hiciera eso’, procede a tomar con su mano un arma punzocortante con la cual le propinó múltiples heridas que le causaron la muerte, según dictamen médico legal: DA-2009-2294-P.F.”, señaló parte de la acusación.

El cuerpo de la víctima fue hallado a las 5 a.m., luego de que su pareja llegó a la casa y se percató de que el portón principal estaba abierto, al igual que la puerta trasera.

El cuerpo de Gómez estaba boca abajo, entre la sala y la cocina, confirmó la Fuerza Pública en ese momento.

La casa más cercana estaba a 100 metros, por lo que nadie escuchó los gritos de auxilio de la señora.

Claribel Gómez Bustos sufrió múltiples puñaladas en la cara, la cabeza y el cuello, por ella nunca hubo justicia. Foto: Cortesía para La Teja

Hijo murió esperando justicia

Doña Claribel tenía 10 hijos, todos estuvieron pendientes de la justicia por su mamá.

Uno de ellos, Miguel Ángel Obregón contrataba en los periódicos campos pagados pidiendo justicia, él luchó mucho en busca de justicia, pero al final la ley nunca estuvo del lado de su familia, y lamentablemente falleció de un infarto el 24 de agosto del 2020.

“Mi hermano murió de un pronto a otro, él no pudo seguir con la ausencia de mamá, bueno los demás tampoco lo superamos, por ejemplo a uno le dan como bajonazos. Por ejemplo, el Día de la Madre es una fecha pesada para uno”, manifestó Luis Obregón.

La familia de Claribel Gómez Bustos cancelaba Campos Pagados en los periódicos pidiendo justicia por el homicidio de ella. Foto: Archivo LT

Recordó que a su hermano le dolía porque hubo muchos años que él no pudo compartir con la mamá al estar fuera del país estudiando.

“Cuando mi hermano tenía 18 años mi mamá lo mandó a estudiar a Bulgaria y él duró doce años sin venir a Costa Rica, logró regresar porque le dieron los pasajes y estuvo un mes, luego se volvió a ir mientras terminaba el doctorado. Entonces él perdió esa gran cantidad de años de la compañía de mami”, expresó Luis.

Él agregó que doña Claribel fue mamá soltera y siempre se esforzó por sus hijos, y, además, buscaba el bien de la comunidad.

“Mi mamá fue una gran líder comunal, siempre ayudó, muchas de las familias tienen casa por el esfuerzo que ella hizo para sus tierras, ella fue servicial y se desprendía de lo que tenía para darlo a los demás”, mencionó.

Sostuvo que de él guarda esos valores que le dejó de servir a los demás.

“De ella conservo los principios de servir al prójimo, de hacer el bien y todo esto lo veo en mi trabajo, me hace feliz ayudar a los demás, ella nos insistía que había que superarse”, contó.

“Los homicidios no deberían prescribir”

Trece años han pasado del brutal ataque contra esta adulta mayor y el caso está archivado, ya prescribió a pesar de que la familia luchó por todos los medios, incluso hasta solicitaron que el caso fuera llevado por agentes del OIJ de San José, porque consideraban que tenían mayor experiencia, pero no se los permitieron.

“Uno se agota de estar luchando, los familiares víctimas de homicidios no cuentan con herramientas y dependen de las acciones judiciales, si estos no avanzan, no llega la justicia”, expresó el hijo.

Concluyó señalando que los homicidios no deberían prescribir porque las víctimas merecen justicia sin importar los años que hayan transcurrido.

De acuerdo con el Código Penal de Costa Rica todos los delitos pueden prescribir, los homicidios prescriben a los 10 años de haberse cometido; siempre y cuando no haya avances durante el proceso penal.

Pese a no encontrar justicia terrenal, los allegados de Claribel confían en la justicia divina de la cual están seguros, nadie se libra.

La casa en la que ocurrió la tragedia con el pasar del tiempo se deterioró ante la ausencia de Claribel, quien pese a su edad era una mujer muy activa y que le daba un sentido de vida a lo que había dentro de su vivienda.