“En la noche no podíamos dormir, yo casi todas las noches me hacía el dormido, pero estaba llorando, me imagino que mis hermanos también, pero no hacía bulla porque no quería que entráramos en pánico, pero acostados las serpientes nos pasaban por montones a la par, también pasaban las dantas. Un día vimos a una con la cría y también unos saínos, alguna vez mi hermano Jorge disparó para espantarlos”, relató.