Mamá mandó a hacer muñeca con ropa que su hija usó antes de ser asesinada

Este es la muñequita hecha con la ropa de Aimara. Foto cortesía Evelyn Sánchez.

Aimara Rubides Sánchez, de 18 años, vestía una blusa verde musgo y una enagua blanca con estampado de flores la última vez que su mamá, Evelyn Sánchez, la vio con vida, pues pocos días después fue asesinada por el hombre con el que apenas tenía 11 días de casada, quien también se quitó la vida.

Evelyn guarda en su mente y corazón el recuerdo de su amada hija, sin embargo, también tiene una muñequita de tela muy especial para recordar Aimara, pues fue hecha con las prendas que ella vestía esa última vez que se vieron.

“Una señora me hizo una muñeca con una ropa de ella que le gustaba mucho, entonces es algo muy bonito, yo le tengo un lugarcito junto a una foto de Aimara.

[ Mamá encontró al hijo que buscaba desde hace 52 años ]

“Esa muñequita yo pedí que me la hicieran como una sirena, me la hicieron con piecitos pero también como con una cola de sirena, porque a mi hija le encantaba la playa y así es como quería recordarla”, contó Sánchez.

“La ropa que anda la muñequita es con la que ella llegó la última vez que la vi, el último día que la vi andaba con esa ropa, entonces decidí que hicieran la muñeca así para siempre recordarla” — Evelyn Sánchez.

Además de esa pequeña sirena de tela, Sánchez aún conserva algunas pertenencias de su hija, como su vestido de bodas y el velo que usó el día que contrajo matrimonio Génesis Osmar Bolaños Peynado, de 22 años, a quien la señora todavía considera como un hija.

El trágico hecho fue descubierto el el 24 de diciembre del 2017 en Barva de Heredia. Foto Gesline Arango. (Gesline Anrango)

Triste diciembre

La vida de Evelyn cambió para siempre el 24 de diciembre del 2017, pues ese día fue cuando encontraron los cuerpos de su hija y su yerno dentro de la casa en la que vivían, en calle Rivadavia de San Pablo de Barva, en Heredia.

Por motivos que aún son un misterio, Bolaños acabó con la vida de Aimara el 21 de diciembre y tres días después decidió quitarse la vida. Ellos recién se habían casado el 11 de diciembre de ese mismo año.

“Ese día, como lo hacíamos todos los años, íbamos a tener el almuerzo navideño, ya nos habíamos puesto de acuerdo y ellos iban a llevar los helados y los conos.

“De un momento a otro me llamó una familiar pegando gritos, diciéndome que si ya sabía que estaban sacando los cuerpos de la casa de ellos, que lo había visto en las noticias y que decían que él la había matado y que luego se quitó la vida”, recordó Sánchez.

[ Novelón: Mató con un elefante de piedra al hombre que le dio posada y le buscaría trabajo ]

Sin creer lo que estaba escuchando, Evelyn le pidió a su otra hija que fuera a buscar a Aimara, pues en el fondo de su corazón deseaba que todo se tratara de una equivocación, lamentablemente la situación resultó ser verdadera.

Mil preguntas sin respuesta

En medio de la celebración de Navidad este hecho fue un terrible golpe para toda la familia de Aimara, pues nadie esperaba que algo así pudiera pasar, sobre todo en una pareja tan amorosa y que está en plena luna de miel.

“Ellos se conocían desde que estaban en el colegio; él era un muchacho muy especial, la verdad era como un hijo para nosotros, muy servicial conmigo, muy ayudador y de muy buena familia.

Evelyn visita muy a menudo la tumba de su hija y su yerno. Foto cortesía. (Cortesía)

“Nunca vi que tuvieran algún problema, ellos estaban súper bien, nosotros los veíamos tan enamorados, ella nunca nos dijo ni lo negro de una uña de él, nunca supimos nada malo. Eran una pareja normal, yo creo que fue como un cuento de amor que terminó mal”, contó Sánchez.

“Ella era el alma de la fiesta, una muchacha simpática y llena de sueños. Él trabajaba en el hospital Calderón Guardia como ayudante de enfermería” — Evelyn Sánchez.

Evelyn dijo que hasta el día de hoy sigue siento todo un misterio el por qué Génesis decidió tomar esa trágica decisión que los dejó marcados para siempre.

“No sabemos nada, son mil preguntas y cero respuestas, pero a nosotros solo nos queda pensar en ellos como esa pareja que se volvían a ver y que les brillaban los ojos de lo enamorados que estaban.

[ Celebró los 50 años cuando tenía 47, le pidió perdón a una hija y al poco murió ahogado en el Reventazón ]

“Es muy doloroso, porque no solo la perdimos a ella sino que también a él, porque era como un hijo para nosotros, en mi casa todos lloramos la muerte de ambos”.

Perdón le dio paz

Posiblemente cualquier personas que se ponga en los zapatos de Evelyn viviría con un gran resentimiento en sui corazón hacia su yerno por lo que este hizo, sin embargo, este no es el caso de Sánchez, quien aún le guarda un gran cariño a Génesis.

“Ha sido muy triste y doloroso, pero a mi el Señor me ha dado la fuerza, yo me he agarrado de la mano de Jesucristo y así como Él me perdonó me tocó a mi perdonar a mi yerno.

Eveleyn dijo que no le guarda ningún rencor a su yerno. Foto cortesía. (Cortesía)

“No sabemos qué fue lo que pasó, entonces yo no me precipitó a juzgar o a decir algo, porque él tiene su familia y es muy doloroso para los papás de él”.

“Cuando uno no perdona uno se ata a esa persona y siempre se va a vivir en odio y rencor, y eso le puede traer a uno hasta enfermedades” — Evelyn Sánchez, mamá de Aimara.

Evelyn contó que ese perdón prácticamente fue inmediato, por eso fue que pudieron velarlos y enterrarlos juntos, situación por la que recibió muchas críticas y señalamientos de otras personas.

“Yo he estado en grupo de duelos con otras señoras y cuando he hablado la gente no sabe cómo reaccionar, incluso una persona me dijo que le daba repulsión saber que los enterramos juntos, entonces yo digo que sencillamente yo fui perdonada por Dios, entonces quién soy yo para no perdonar, y como seguidora de Cristo como no voy a dar de eso”.

[ Finquero bondadoso ayudó a cuatro extranjeros y estos lo llevaron a la muerte ]

Recuerdo vive en los demás

Evelyn contó que la sirenita de tela y el vestido de bodas de Aimara son de las pocas cosas que ella conserva de su hija, pues poco después de su muerte tomó una decisión muy importante con relación a las demás pertenencias de la joven.

“Cuando me dieron todas las cosas de ella no sabía qué hacer , porque sentía ese apego. Lo que pensé fue que otras personas podrían darle una segunda oportunidad a esas cosas de ella y eso me llenó de satisfacción.

“A mi mejor amiga le di las tenis favoritas de ella, luego mi amiga me envió un video donde ella iba caminando con esas tenis y yo sentí que era Aimara quien las usaba, entonces me puse a llorar de felicidad, porque sentía que ella estaba viva en esas tenis y en las cosas que les di a las demás personas”.

Evelyn suele hablarle a esta foto como si se estuviera conversando con su hija. Foto cortesía Evelyn Sánchez.

Sánchez regaló esas pertenencias a personas cercanas a su familia, la única condición a cambio era que le dieran un buen uso.

Más allá de las pertenencias de su hija, lo que Evelyn más atesora en su corazón son las últimas palabras que Aimara le dijo cuando se vieron.

“Con lo último que me quedó de ella es que el último día que la vi la abracé y le dije: ‘Mi amor, dígame que usted me ama’, y ella me respondió: ‘Por supuesto que yo te amo muchísimo’, entonces yo me quedó con eso, esa es mi frase favorita de ella y es lo que me hace seguir adelante por mis otros hijos y por mis nietos”.

[ Valiente mujer superó matrimonio infernal en el que su vida siempre estuvo en riesgo ]

Talita Cumi

A raíz del femicidio de su hija y todo el proceso de sanación que ha afrontado, Evelyn decidió crear la página de Facebook “Talita Cumi Ministerio Levántate”, que tiene como fin acompañar y ayudar a otras mamás que están atravesando un duelo por la muerte de un hijo.

“Principalmente lo que buscó es darles la mano para que no estén solas durante un proceso tan duro como este, y que sepan que Dios tiene un plan para cada uno, el mío es estar ahí para ellas.

“Ha sido muy lindo mantener la memoria viva de Aimara en poder servir a otros que también están pasando por el dolor de una pérdida”, explicó Sánchez.

Aimara y su esposo Génesis fueron enterrrados juntos. Foto cortesía. (Cortesía)

Talita Cumi es una historia de la Biblia sobre una niña que muere, pero Jesús llega y le dice que se levante.

En esa página de Facebook Sánchez realiza publicaciones casi a diario con mensajes de apoyo para las personas que están viviendo una situación similar, además, siempre que puede, trata de contactar a familias afectadas por femicidios u otras situaciones dolorosas para ofrecerles su ayuda y apoyo.

Siempre con ella

Pese a los años que han pasado, Evelyn contó que ella aún siente a diario la presencia de su hija, no solo en cada rincón de su casa.

“Para mi ella vive aquí conmigo, porque vive en mi corazón y en mi mente. Yo siento como una dulce nostalgia, siempre me salen lágrimas, pero muchas son de alegría de recordar lo divertida y simpática que era, los sueños que teníamos juntas”.

[ https://www.lateja.cr/el-novelon/valiente-mujer-supero-matrimonio-infernal-en-el/QBPXF4ZRBJAK3O76ME7FITJ75Q/story/ ]

“Dios siempre tiene la última palabra y que a pesar de todo vale pena seguir viviendo por los que quedan” — Evelyn Sánchez.

Aunque la triste muerte de Aimara ocurrió en plena celebración de Navidad su mamá y sus seres queridos siguen festejando esta celebridad, pues sienten que es lo que ella les habría pedido.