Mamá sobre el hijo que dio su vida para salvarla: “Jorge Eduardo fue mi héroe”

Doña Norma pasa largos ratos contemplando la foto de su hijo. Foto: Rafael Pacheco Granados Doña Norma pasa largos ratos contemplando la foto de su hijo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Para doña Norma Chacón el Día de la Madre pasó de ser una festividad a una fecha de recuerdos tristes.

En momentos como este recuerda y extraña mucho más a su amado hijo Jorge Eduardo Lizano Chacón, quien valientemente dio su vida a los 34 años para que un asaltante no le hiciera daño a ella.

“Hay dolores de dolores, pero para una madre no hay uno como que le maten a un hijo. No sé si perder a un hijo por una enfermedad será igual, si uno se irá preparando, pero esto es durísimo. A mí no me da vergüenza decirlo, son tres años y medio en que todos los días lloró por Jorge Eduardo”, nos contó la señora.

En medio del dolor tan grande que siente por la pérdida de su hijo menor --quien falleció en febrero del 2018-- doña Norma encuentra consuelo en cada uno de los recuerdos que Jorge dejó en la casita que compartían. Ella asegura que él es su ángel de la guarda y la acompaña a todo lado.

“Jorge Eduardo fue mi héroe, si no fuera por él tal vez yo no estaría aquí”, reflexiona.

Jorge Eduardo hizo el sacrificio más grande al dar la vida por su mamá. Fotos cortesía Lilliana Rodríguez. Jorge Eduardo hizo el sacrificio más grande al dar la vida por su mamá. Fotos cortesía Lilliana Rodríguez.

Y, claro, no solo doña Norma recuerda a Jorge como un héroe, así lo describen también vecinos y conocidos en San Rafael de Coronado, donde se le sigue admirando.



— Jorge Eduardo Lizano Chacón tenía 13 años de trabajar como ingeniero en sistemas en el Registro de la Propiedad.

Llanta desinflada lo retrasó

El domingo 25 de febrero del 2018 quedó grabado para siempre en la memoria de doña Norma, pues fue cuando un delincuente apellidado Cárdenas Mora le quitó una mitad de su corazón. La otra mitad le pertenece a su hijo mayor, Luis Alberto, y a su familia, especialmente a su pequeña nieta Sofía.

La pulpería de doña Norma cerró para siempre el día que murió su hijo. Foto Archivo. La pulpería de doña Norma cerró para siempre el día que murió su hijo. Foto Archivo.

La tragedia ocurrió a eso de las 7 de la mañana, poco después de que doña Norma abrió la pulpería de su familia, la cual ella administró durante 16 años.

Recuerda la señora que aquel día, Jorge Eduardo y su hermano se levantaron muy temprano porque iban para Orotina a participar en una competencia recreativa de ciclismo.

“Un día antes a Jorge Eduardo se le desinfló una llanta de la bicicleta, él la arregló y la dejó lista. El otro día, en lo que ellos se fueron a montar las bicicletas, él se dio cuenta de que su bici estaba desinflada de nuevo, entonces la bajó y se puso a inflarla. Yo calculo que si eso no hubiera sucedido ellos se hubieran ido a las siete en punto y nada de esto hubiera ocurrido”, explica la mamá.

Una de las cosas que Lizano más disfrutaba era andar en bici. Foto: Cortesía. Una de las cosas que Lizano más disfrutaba era andar en bici. Foto: Cortesía.

Mientras el muchacho arreglaba su bici, doña Norma se fue a abrir la pulpería y le llamó mucho la atención que afuera del negocio ya se encontraban tres jóvenes pese a que aún era muy de mañana.

“Cuando me devolví dos de esos muchachos se metieron y uno me dijo ‘buenos días, doña Norma, ¿cómo amaneció?’, yo lo saludé y le dije que ya lo iba a atender, pero cuando me puse de frente en el mostrador me dijo que era un asalto”.

Y de una vez el delincuente actuó.

“Se brincó el mostrador, me hizo un candado chino y me puso el revólver en la cabeza. Yo gritaba mucho pidiendo auxilio”, mencionó.

Sacrificio por amor

No hay ni un solo día en el que doña Norma no piense en su hijo menor. Foto: Rafael Pacheco Granados No hay ni un solo día en el que doña Norma no piense en su hijo menor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Al escuchar los gritos de su mamá, Jorge Eduardo dejó todo botado y salió corriendo en su auxilio. Cuando abrió la puerta trasera de la pulpería, que conecta con la casa, vio al maleante encañonando a su madre.

“Mi hijo se le fue encima al muchacho, forcejearon y en ese momento fue cuando se escucharon los dos disparos y luego vi que Jorge Eduardo cayó. Uno de los disparos le entró en el estomago y el otro debajo de las costillas izquierdas”, recordó doña Norma.

Al ver lo que había hecho el maleante huyó sin llevarse nada.

Doña Norma salió de la pulpería desesperada, gritando para que alguien ayudara a su hijo. En ese momento apareció un taxista pirata que ayudó a llevarlo a la clínica de Coronado.

Cárdenas fue detenido en el mes de julio del 2018 en San Pedro de Coronado. Foto OIJ. Cárdenas fue detenido en el mes de julio del 2018 en San Pedro de Coronado. Foto OIJ.

Lamentablemente las heridas que Jorge Eduardo tenía eran muy graves y murió pocos minutos después. Doña Norma recordó que en ese momento el mundo se le vino encima.



— "Que no daría yo porque él estuviera aquí conmigo", dijo doña Norma Chacón.

Pulpería murió con Jorge

Según nos cuenta doña Norma, la pulpería, que siempre ha pertenecido a su familia, cumpliría 107 años este 2021; sin embargo, esa celebración nunca llegará porque el negocito fue cerrado para siempre el mismo día que Jorge Eduardo perdió la vida.

Jorge Eduardo junto a su mamá, doña Norma Chacón, y su hermano mayor, Luis Alberto. Foto: Rafael Pacheco Granados Jorge Eduardo junto a su mamá, doña Norma Chacón, y su hermano mayor, Luis Alberto. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“El día que Jorge Eduardo murió la cerré, no la abrimos más. Imagínese el dolor tan grande que yo sentía al estar en la pulpería y que la gente llegara a preguntarme y estar contando y contando lo mismo, fueron muchos años ahí y toda la cuestión, pero yo sentía que no iba a poder”, dice.

La señora contó que desde hacía mucho tiempo, su hijo menor le insistía para que cerrara el negocito porque ya no era necesario que ella trabajara tanto, pues él y Luis Alberto se podían encargar de la pulpería familiar.

“Yo estaba muy cansada, siempre me levantaba muy temprano y él me decía ‘mami, quítela, alquílela’, pero nunca hice por dónde, no sé si es que tenía que pasar esto para tomar esa decisión”, añadió.

El animal favorito de Jorge Eduardo era la jirafa, por eso su mamá conserva todos los peluche que tenía sobre su cama. Foto: Rafael Pacheco Granados El animal favorito de Jorge Eduardo era la jirafa, por eso su mamá conserva todos los peluche que tenía sobre su cama. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Lo reconoció a la primera

En julio del 2018, doña Norma tuvo que afrontar una nueva prueba. Del OIJ la llamaron para decirle que habían detenido al sospechoso de matar a su hijo y necesitaban que ella lo identificara.

El hombre, de apellidos Cárdenas Mora, fue capturado por la Policía Judicial en San Pedro de Coronado. En aquel tiempo el OIJ informó que lo ligaron al crimen gracias a una gorra que usó el día del ataque.

“Fue muy duro ir a ese reconocimiento. Estábamos en el OIJ cuando me llamaron y yo pedí que me dieran un minuto, entonces me quedé y dije ‘Jorge Eduardo, aquí vamos, no me desampares’, y de verdad, yo no tuve necesidad de decir nada.

“Encendieron las luces y había seis muchachos, todos vestidos y peinados igual, pero el hombre este quedó exactamente al frente mío, y yo les dije que estaba segura de que era el número cuatro”, detalló.

Doña Norma encuentra consuelo en todos los recuerdos que hay en su casa. Foto: Rafael Pacheco Granados Doña Norma encuentra consuelo en todos los recuerdos que hay en su casa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José abrió una causa contra Cárdenas Mora, quien en el 2019 aceptó el delito de homicidio y se sometió a un procedimiento abreviado por el cual lo condenaron a 15 años de prisión.



— “Yo no quiero saber nada de él, le pido a Dios que lo perdone, que lo haga recapacitar por lo que hizo”, dijo Norma Chacón, mamá de Jorge Eduardo.

De enorme corazón

Cada vez que doña Norma habla sobre Jorge Eduardo los ojos se le ponen llorosos, pero también se le llena el pecho de orgullo. Ella sabe que cumplió con la labor de criar a un hombre noble, bueno y de gran corazón.

Jorge Eduardo vivía enamorado de su pequeña sobrina Sofia. Foto: Rafael Pacheco Granados Jorge Eduardo vivía enamorado de su pequeña sobrina Sofia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Jorge tenía un modo tan bonito, para él toda la gente era igual, saludaba al borrachito y al que no lo era. Siempre estaba sonriendo, en todas las fotos que tengo sale con una sonrisa, él era muy feliz”, recuerda la mamá.

La vida de Jorge Eduardo no fue nada fácil. Cuando tenía apenas 8 años descubrieron que era diabético y experimentaba bajonazos de azúcar muy fuertes, es por eso que su mamá siempre lo acostumbró a andar con una bolsita de confites que sacaba de la pulpería.

La diabetes no le impidió nunca tener una vida plena. Disfrutaba salir a andar en bicicleta con su hermano, paseaba por distintos puntos del país y hasta jugaba en el equipo de volibol del Registro de la Propiedad, donde trabajó por 13 años como ingeniero en sistemas.

“Bailaba demasiado lindo, yo no he visto cosa igual, él se iba a trabajar y a las cuatro de la tarde ya estaba en La Caribeña (en Zapote), viera cómo lo querían ahí, le encantaba bailar”, recuerda doña Norma.

El equipo de voleibol del Registro de la Propiedad le entregó estos trofeos a doña Norma en honor a su hijo. Foto: Rafael Pacheco Granados El equipo de voleibol del Registro de la Propiedad le entregó estos trofeos a doña Norma en honor a su hijo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Desde pequeño fue muy travieso, le encantaba jugar con legos, ahí todavía están los tarros llenos, ya grande recuerdo que le daban las dos de la mañana con las computadoras, eso lo apasionaba”.

Doña Norma contó que uno de los sueños de Jorge Eduardo era casarse y formar una familia y estuvo cerca de cumplirlo. Estuvo comprometido con su última novia, pero por cosas de la vida se separaron; sin embargo, el anillo que había comprado para ella será usado por otra mujer a la que siempre amó.

“Él anillo que le dio todavía andaba por ahí, recuerdo que me dijo que él quería que ese anillo fuera para Sofía (una sobrina) para cuando cumpliera quince años, ahí esta todavía, es un anillo lindísimo”.

Hablan a diario

Aunque Jorge Eduardo ya no está físicamente su mamá siempre lo tiene presente . De hecho, doña Norma contó que no hay un solo día en el que no hablé con él, tal y como lo hacían antes del trágico hecho que le costó la vida.

Esta foto es del último paseo que la familia hizo junta al volcán Irazú. Foto: Cortesía. Esta foto es del último paseo que la familia hizo junta al volcán Irazú. Foto: Cortesía.

“Tengo una blusa a la que una amiga le estampó una foto de él y yo todos los días le digo cosas como ‘Jorge, ¿cómo amaneciste?’, ‘Jorge, ya me voy a ir a dormir’, ‘Jorge, vea que Luis Alberto (su hermano) va para tal lado, cuídelo’, él es como el ángel de nosotros”.



— “Le pido a Dios todas la noches que no me de Alzheimer, porque yo sé que si me da yo lo olvido, y yo no quiero olvidarlo”, dijo Norma Chacón, mamá de Jorge Eduardo.

Durante dos años doña Norma no tocó nada del cuarto de su hijo, todo estaba como él lo había dejado, pero hace poco decidió sacar la cama que Jorge había mandado acer para él pues como media casi dos metros no podía dormir en cualquier cama.

“La cama la pasamos de cuarto hace como año y medio, dormí riquísimo esa noche, seguro pensando que él estaba durmiendo ahí conmigo”, dice.

La fe de reencontrarse

Esta camisa con la foto de Jorge Eduardo es uno de los tesoros más preciados de doña Norma. Foto: Cortesía. Esta camisa con la foto de Jorge Eduardo es uno de los tesoros más preciados de doña Norma. Foto: Cortesía.

Al preguntarle qué es lo que más extraña de su amado hijo, doña Norma responde que todo; sin embargo, dijo que hay que tres cosas que Jorge Eduardo siempre hacía y que ella ahora extraña mucho.

“ Todos los días en la mañana llegaba a la pulpería a que yo le acomodara la corbata, entonces mucha gente lo recuerda por eso. Extraño todos los días a mediodía su llamada, todos los días me llamaba, me decía ‘mami, qué rico estuvo el almuerzo’, y otra cosa que extraño es que estuviera quien estuviera en la pulpería en la mañana, antes de irse, me daba un beso en la frente. Esas son las cosas que uno extraña”

El dolor por la muerte de Jorge Eduardo es muy grande, pero es superado por la esperanza que tiene de verlo de nuevo.

“Esa es la fe, encontrarnos allá (en el cielo), volver a vernos”, afirma.