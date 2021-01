”Eso fue una tragedia para esa familia, ellos eran muy queridos en Buena Vista. Fue algo que, hasta la fecha, con casi sesenta años, nos hizo sentir mucho miedo a mí, a mis hermanos y a mis padres. Pensamos que íbamos a morir, esto fue lo que más miedo me dio en toda mi infancia; no hay comparación, ni siquiera los cuerazos que me daba mi papá cuando me jalaba tortas”, explica.