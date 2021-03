De la búsqueda dice: “Íbamos varios, entramos por Puerto Viejo de Sarapiquí, el río no tenía puente, se cruzaba en una balsa. No existía la comunidad de Río Frío, todo era montaña, había una finca que se llamaba Colonia Cubujuquí. Nosotros estábamos al mando del mayor Sosa y en ese lugar encontramos una casa muy vieja donde vivía un señor, no recuerdo cómo se llamaba, y él no sabía nada de los hermanos. Varias noches dormimos ahí”.