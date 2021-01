“He sido dura para el sufrimiento, lo que ha pasado conmigo es que me enojo, siempre me decía: ‘¿qué hago yo sufriendo?, si Dios me va a seguir quitando hijos’, quizás es la forma de darme aliento, porque soy muy creyente en Dios y he aceptado su voluntad, no por lo que he vivido dejo de creer en su misericordia”, expresa esta guerrera de la vida.