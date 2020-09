“A eso de la una de la mañana le dije a Fidel que ya tenía que irme, que mejor la seguíamos después. Era en San Rafael de Escazú. Me despedí y me fui a pie hasta la McDonald’s de Trejos Montealegre y al llegar ahí para esperar un taxi, casi que al instante, un sujeto se bajó de un carro y me puso una pistola en el cuello y me dijo que me montara en el asiento de atrás”.