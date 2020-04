“Creo que era pleitero y que no se dejaba de nadie y eso fue lo que lo llevó a su trágico final. Él no era un delincuente que robaba, me parece que sus problemas, por un asunto de la época, eran problemas de cantinas. Don Pepe lo quería mucho a pesar de ser una persona ruda. Lo quiso tanto que lo desenterró y eso es como una prueba de amor”, relató.