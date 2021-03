“En un video me dijeron ‘ojalá se hubiera muerto’, pero le respondí de buena manera, explicando que lo que me pasó no se lo deseo a nadie. Es muy fuerte lo que soporté y luego me escribieron para perdirme perdón, la gente dice que respondo muy bien a los comentarios ofensivos, me han dicho hasta ‘Chucky’”, comentó el colegial, que cursa el octavo grado.