Ariel Robles habló cara a cara con Fabricio Alvarado y le dio en donde más le duele (video)

Ariel Robles y Fabricio Alvarado tuvieron un interesante cara a cara este domingo en el debate de OPA, en el que el candidato del Frente Amplio le dio al de Nueva República por donde más le duele, los sañalamientos de supuestos abusos sexuales.

Robles fue el primero que tuvo la oportunidad de preguntar y fue directo, hizo una consulta sobre las polémicas guías de afectividad sexual que el Gobierno de Rodrigo Chaves quitó, algo con lo que el candidato de Nueva República estuvo de acuerdo.

Fabricio Alvarado recibió críticas por las denuncias por abuso sexual que enfrenta. (Mayela López)

“Don Fabricio: Cuando seamos gobierno, vamos a promover el retomar los programas de efectividad y sexualidad, porque le dan herramientas a las personas, especialmente a adolescentes, a niñas, para que puedan denunciar casos de abuso sexual, de violencia social, sexual y de violación. Usted ha dicho que no cree en esos programas. ¿Qué acciones tomaría para poder brindar las herramientas para que una niña que ha sido acosada pueda denunciar el acoso?”, preguntó Robles.

“Don Ariel, debo decirle que no solamente es falso que no creemos en esos programas, sino que en lo que no creemos es que deba mantenerse lo que vino acá a imponer Liberación Nacional en sus gobiernos y el PAC también, con el apoyo del Frente Amplio, dicho sea de paso. La educación sexual tiene que ir orientada a varios enfoques, por ejemplo, la prevención de embarazos adolescentes, la prevención de enfermedades venéreas y la prevención de relaciones impropias.

Ariel Robles le dio a Alvarado por dónde más le duele. (Mayela López)

“Lo que la gente tiene que saber es que aquellos programas de efectividad que ustedes apoyaron y que son del PAC y de Liberación Nacional, lo que promovían era la promiscuidad, lo que promovían era la ideología de género”, respondió Alvarado.

Fabricio fue por lana y salió trasquilado

En su pregunta, Fabricio culpó al Frente Amplio por la situación de extracción ilegal de oro que se está dando en Crucitas. Ariel respondió y aprovechó para lanzar un filazo.

“Nuestra propuesta es mantener una idea país donde se proteja esa imagen internacional que puede afectar muchísimo, muchísimo. La minería a cielo abierto podría afectarnos internacionalmente y mucha de la gente que visita este país podría no llegar acá debido al impacto en nuestra imagen internacional.

“Si a usted la gente le creyera, don Fabricio, que no está acusado por un caso de violencia sexual y que no debería seguir en este proceso (en los juzgados), créame que estaría muy diferente en las encuestas, por eso se fueron a votar por otra gente”, le tiró.