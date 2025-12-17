Les hicimos un quiz a los candidatos presidenciales y ahora usted lo puede hacer para ver a cuál es más afín

Si usted todavía no tiene definido por quién votará en las próximas elecciones, le tenemos una herramienta que le podría dar una luz sobre cuáles candidatos presidenciales comparten su forma de pensar en temas importantes y muy significativos para el país.

Con motivo de los comicios de febrero próximo, Grupo Nación está desarrollando un proyecto para informar a la población sobre la forma de pensar, los ideales y también las propuestas de los candidatos presidenciales, para que usted pueda tomar una decisión basado en la información real de cada aspirante.

18 de los 20 candidatos presidenciales hicieron un quiz que usted también puede hacer para ver con cuál es más afín. (Alonso Tenorio)

En el proyecto participan los medios La Nación, La Teja y El Financiero. Juntos hicimos entrevistas a todos los candidatos que aceptaron participar en la propuesta.

Logramos reunir entrevistas de 18 candidatos presidenciales: José Aguilar, del Partido Avanza, Luis Amador, del Partido Integración Nacional, Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático, Claudio Alpízar del Partido Esperanza Nacional, Douglas Caamaño del Partido Partido Alianza Costa Rica Primero, Ana Virginia Calzada del Partido Centro Democrático y Social, Ronny Castillo del Partido Aquí Costa Rica Manda, Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana, Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista, David Hernández del Partido de la Clase Trabajadora, Wálter Rubén Hernández del Partido Justicia Social Costarricense, Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana, Boris Molina del Partido Unión Costarricense Democrática, Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, Marco Rodríguez del Partido Esperanza y Libertad, y Fernando Zamora del Partido Nueva Generación.

Claudia Dobles fue una de las candidatas que se apuntó a hacer la entrevista y el quiz. (José Cordero)

Los únicos dos candidatos que no aceptaron participar en el proyecto fueron Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano y Fabricio Alvarado del Partido Nueva República. Al igual que a los demás aspirantes, a ellos se les envió la invitación para las entrevistas, pero decidieron no participar.

Cada candidato llenó un quiz con preguntas muy interesantes

Uno de los productos del proyecto es un quiz de 20 preguntas en las que los candidatos respondieron sí o no.

El día en que cada político llegó a hacer la entrevista, aprovechamos para hacerle al final estas preguntas cortas.

Álvaro Ramos, del PLN, también participó en el proyecto de Grupo Nación. (John Durán)

Algunos de los temas consultados son polémicos y otros son de posiciones fuertes y controversiales; algunas son:

- ¿Está de acuerdo con legalizar el aborto en casos de violación?

- ¿Prohibiría que se salga de la casa a partir de alguna hora y se cierre el comercio en ciertos lugares por motivos de seguridad?

- ¿Se deberían restablecer las pruebas de bachillerato que rigieron durante 30 años en el país?

- ¿Está de acuerdo con legalizar la muerte médicamente asistida por voluntad propia (eutanasia)?

- ¿Se debe pedir licencia de conducir para utilizar bicimotos?

El candidato Ariel Robles también respondió todas las preguntas del quiz. (Alonso Tenorio)

Usted puede hacer el quiz y ver cuál candidato coincide con usted

Ahora es su turno de hacer el quiz. La idea es que vea cuáles son los candidatos más afines a sus posiciones e ideales.

El proceso es muy sencillo, solo tiene que ingresar aquí y contestar las preguntas con un sí o un no. Al finalizar, el sistema comparará sus respuestas con las de los candidatos y le mostrará cuáles son los más cercanos a su forma de pensar.

Cada aspirante contestó el quiz después de la entrevista que se les hizo en video. (Alonso Tenorio)

Participar es muy fácil y rápido; no le quitará más de tres minutos. Lo invitamos a que lo haga y que además le pase el quiz a sus conocidos para que ellos también lo prueben.

Recuerde que el salir a votar es un derecho, pero a la vez un deber ciudadano que hay que cumplir de forma responsable, pensando en la democracia y el bienestar de todos.