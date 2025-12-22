TSE habilita herramienta para consultar el padrón electoral de cara a 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó una herramienta interactiva donde los ciudadanos pueden consultar información sobre el padrón electoral para los comicios de 2026.

En esta herramienta, disponible en el sitio web del TSE, se puede ver la provincia, el cantón, el distrito administrativo y electoral, la junta receptora de votos (JRV) y el sexo o los grupos etarios.

Asimismo, se podrá encontrar información desagregada de los ciudadanos empadronados en centros penitenciarios; hogares de larga estancia, es decir, hogares de ancianos; lugares para la atención de salud mental; zonas indígenas; nuevos electores, es decir, personas que votarán por primera vez; naturalizadas por lugar de nacimiento; y voto en el extranjero.

El TSE habilitó una herramienta interactiva para consultar datos relacionados con el padrón electoral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, el sitio incluye tres mapas uno de Costa Rica con gráficos circulares de los electores por sexo y cantón, y otros mapas mundiales de los votantes naturalizados y de los votantes en el extranjero.

¿Cuántas personas están empadronadas para las elecciones?

Hace unas semanas, el TSE informó que hay 3.731.788 personas inscritas para las elecciones de 2026.

La mayoría son mujeres, con un total de 1.881.567.

La cifra de ciudadanos inscritos para las elecciones aumentó un 4,3% con respecto a los comicios de 2022. Es decir, hay 160.981 electores más.

De esta cifra, 131.403 son jóvenes nacidos entre el 5 de febrero de 2006 y el 1 de febrero de 2008 votarán por primera vez.

Además, 10.826 personas que fueron naturalizadas costarricenses participarán por primera vez en las elecciones.

Usted puede ver estadísticas de las candidaturas

Las autoridades electorales informaron que también hay un espacio para ver las estadísticas sobre las 1.267 candidaturas registradas.

EL TSE habilitó un espacio en su sitio web donde la gente puede consultar estadísticas de las candidaturas de las elecciones de 2026. (La Nación/Cortesía)

En este sitio se puede encontrar datos como la edad promedio de las candidaturas (que es 48,18 años), que la mayoría de los candidatos son hombres (un 51,1%), la provincia con mayor cantidad de candidatos (San José), entre otros.

Se puede encontrar la información de manera general, por provincia, partido político y edad utilizando la pirámide poblacional, tanto para presidencia y vicepresidencias como para diputaciones.