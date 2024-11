A sus 50 años, mujer lucha por sacar adelante a su familia y está a punto de graduarse de la universidad

Ana Lorena López Padilla con sus compañeros de universidad. Cortesía

Ana Lorena López Padilla, vecina de Hatillo 4, es un claro ejemplo de esfuerzo y perseverancia, pues con un emprendimiento que ha dirigido por más de 14 años, ha logrado sacar adelante a sus dos hijos, mantener su hogar y ahora, a sus 50 años, está a punto de graduarse de la universidad, ya que está culminando su bachillerato en Contabilidad.

Esta pulseadora habló con La Teja y nos contó que en su emprendimiento, llamado ALópez Design Box, ella se dedica a hacer cajitas, pero no se vaya a imaginar una pequeña y cuadrada, no, hace de todas las formas y tamaños que uno se pueda imaginar.

Nos detalló que todo inició hace 14 años, con una regla y un lapicero, justo después de que falleció su linda mamita.

“Inicié hace bastante tiempo de forma manual. Todo se dio después del fallecimiento de mi mamá, quien falleció por cáncer cerebral. Yo quedé muy deprimida y necesitaba hacer algo. Siempre me gustó el arte y las manualidades. Ahí arranqué, me ayudó bastante y ahora no paro de crear cosas hermosas”, comentó.

Esta hatillense nos confesó que, para cuidar el medio ambiente, utiliza cajas 100% biodegradables, variedad de cartulinas y trabaja con las medidas que las personas necesitan. Una de las cosas más lindas es que otros emprendimientos la apoyan, pues ella le vende a señoras que también tienen sus negocitos.

Ana Lorena López Padilla es estudiante de Contaduría. Cortesía

Antes de la pandemia había dejado el emprendimiento de lado, pero justo cuando llegó la encerrona le volvió a meter amor, pero no fue tan sencillo, ya que un hermano falleció y después de todo ese difícil proceso le diagnosticaron fibromialgia (trastorno crónico que causa dolor y sensibilidad en todo el cuerpo), la cual le dio a raíz de angustias y depresiones, por lo que hay días que pasa en la cama debido a los dolores.

“Para la pandemia yo retomé y se empezó a mover bonito, ya que muchos negocios estaban cerrados y la gente no conseguía nada. Fue por eso que empecé a llenarme de mucho trabajito y también creamos una tienda en línea llamada Midnights Shop Cr, donde vendemos materiales para crear joyería y cosas para trabajar recortes”.

Pero la bonita historia de Ana no acaba ahí, ya que con su emprendimiento, además de ayudarse económicamente, también paga su carrera de Contabilidad, la cual retomó en el 2023 y ya está próxima a graduarse.

“Yo empecé con la carrera de contabilidad a los 24 años, de hecho trabajaba para pagar los estudios, pero después quedé embarazada de mis hijos, Arieh Álvarez López, de 23 años, y Fabiola Álvarez López, de 21 años, y tuve que pausarla. Con todo lo que estaba viviendo me metí a un técnico contable, pero el decano vio que había pausado la carrera a la mitad, por lo que me recomendó continuarla y en el 2023 inicié de nuevo. Ahora solo me queda un cuatrimestre para terminar el bachillerato en Contabilidad y dos más para terminar la licenciatura”, comentó emocionada.

Ana Lorena López Padilla hace cajas de todos los tamaños, formas y colores. Cortesía

Este último cuatri lo sacrificó para brindarle ayuda a su hija menor, quien tiene dos años de ser estudiante de Medicina y, como esta carrera es más cariñosa, quieren ahorrar todo lo que se pueda para que ella pueda continuar con sus estudios.

Parte de los trabajitos que hace Ana Lorena López Padilla. Cortesía

“Ahora todo está muy caro. Por ejemplo, en mi caso siempre recibo las clases virtuales y eso me ha permitido ahorrarme algo, hasta libros, porque yo soy una mamá muy tecnológica, entonces ando viendo todo lo que venga en PDF o en línea, eso es una ventaja, y bueno, la universidad me dio una beca del 35% sobre cada materia y por eso me ha salido más cómodo”, contó contenta.

Su especialidad son las cajas, pero también hace tarjetas y piñatas. Cortesía

Ana Lorena López Padilla contó que ella inició con una regla y unas tijeras. Cortesía

Padilla cuenta que para ella los estudios no han sido fáciles, ya que de pequeña tuvo que batallar con la dislexia, pero confesó que siempre se esforzó y que hasta ahora todo el sacrificio ha valido la pena porque está a nada de obtener su título, algo con lo que siempre soñó.

Ana Lorena López Padilla también va a ferias. Cortesía

Parte de los lindos trabajos que hace la vecina de Hatillo. Cortesía

“Mis ganas de estudiar nunca se fueron. A mis hijos y a mis sobrinos siempre les aconsejo que hay que estudiar porque es la única manera de salir adelante”, explicó.

Si usted quiere apoyar este sueño y este emprendimiento, puede contactar a doña Ana Lorena al 7184-3675.