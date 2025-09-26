¿Busca trabajo? Tienda Aliss tendrá ferias de empleo la próxima semana

Aliss realizará dos ferias de empleo en busca de futuros empleados para diferentes puestos. (Diego Díaz)

Tienda Aliss Costa Rica anunció que la próxima semana realizará dos ferias de empleo en diferentes sedes, para aquellas personas que están buscando trabajo.

La primera feria se hará el lunes 29 de setiembre en Aliss Curridabat de 9 a.m. a mediodía y de 2 p.m. a 3:30 p.m.

En Aliss Curridabat se recibirán a personas que quieren trabajar como asesor de ventas, cajeros, coordinadores de cajas, bodegueros, anfitriones de puerta y misceláneos para las sucursales de San José y Cartago.

También habrá otra feria de empleo el martes 30 de setiembre en Aliss de City Mall.

La reconocida tienda de ropa y decoración anunció la apertura de diferentes puestos para varias sucursales en San José, Cartago, Heredia y Alajuela. (Diego Díaz)

En este mall, ubicado en Alajuela, se recibirán interesados de 10 a.m. a mediodía y de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

Aliss busca a empleados para las posiciones de asesor de ventas, cajeros, coordinadores de cajas, bodegueros, anfitriones de puerta y misceláneos para las sucursales de City Mall, Mall Oxígeno y Paseo de las Flores.

Si usted quiere trabajar en alguna de las sucursales de esta tienda, aproveche esta oportunidad. Prepare sus CV y vaya a la feria de empleo más cercana de su casa.

Aliss Costa Rica realizará dos ferias de empleo la próxima semana, vea en cuáles puestos hay vacantes.