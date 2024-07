Empleo: Destacada empresa tiene varios puestos de trabajo con requisitos muy sencillos

Para aplicar a estos puestos de trabajo usted solo necesita buena conexión a internet. (Adobe Stock)

Varias personas que buscan trabajo, muchas veces no lo consiguen porque no cumplen con tanto requisito que piden; sin embargo, en la sección de Empleo Costa Rica, encontramos una oportunidad que le puede convenir porque no piden tantos requisitos.

Se trata de la Funeraria Vida, la cual anda en busca de talento, ya que tiene varios puestos de trabajo disponibles como: auxiliar de patio, conductor de servicios funerarios y ejecutivo de servicios.

Los requisitos que pide esta empresa para auxiliar de patios son: ser mayor de 30 años, tener noveno año aprobado, tener licencia B1 y disponibilidad inmediata.

Para el puesto de conductor de servicios funerarios piden licencia B1, disponibilidad de trabajar en horario rotativo (incluyendo feriados y fines de semana), y contar con disponibilidad inmediata.

Para los interesados en el puesto de ejecutivo de servicios se solicita disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, disponibilidad inmediata y trabajar de manera presencial en el sector de La Sabana en San José.

LEA MÁS: Trabajo: ¿Mi patrono me debe pagar mientras voy a una cita médica en horario laboral?

Para aplicar a estos puestos de trabajo, es necesario una computadora o bien un teléfono con Internet, para que pueda enviar sus datos al correo electrónico: empleoservicios@funeralesvida.com

Recuerde enviar toda su documentación al día: currículum con (datos, estudios, experiencia laboral y habilidades; copia de la cédula por ambos lados y hoja de delincuencia).