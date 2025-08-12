Estas son las carreras universitarias mejor pagadas en Costa Rica

Acá le contamos cuáles son las carreras pagadas. (Shutterstock)

Si está pensando en qué estudiar para asegurar un buen ingreso en el futuro, hay ciertas carreras universitarias en Costa Rica que destacan por ofrecer los salarios más altos del mercado. Aquí le contamos cuáles son y por qué son tan rentables.

“Hay una tendencia muy fuerte en todo lo que involucra la transformación digital, todas aquellas carreras enfocadas en tecnología tiene un auge y tendencia fuerte en la parte laboral, y la parte de ciencias actuariales, lo que involucra la robótica, ciberseguridad, y lo que tenga que ver con inteligencia artificial.

“Son las que dan más auge en cuanto a remuneración salarial”, dijo Pablo Mastroeni, productor de Expo U.

El tema de la inteligencia artificial en las carreras

Mastroeni expresó que, aunque la inteligencia artificial es un auge y muchas personas pensarían que algunos puestos de empleo podrían llegar a desaparecer, lo cierto es que no pasará.

“Aunque la inteligencia artificial (IA) vino para quedarse y va a seguir evolucionando, ya queda en los estudiantes, junto con sus padres de familia y orientadores, entender que se necesita seguir certificando, evolucionando en herramientas digitales, idiomas, porque a pesar de que vino para quedarse, van a pasar muchos años para que los empleos se puedan desarrollar, entonces hay que motivar a que el estudiante siga leyendo, aprendiendo, informándose”, detalló Pablo.