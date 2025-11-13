“Héroe Anónimo”: sección que celebra a los costarricenses trabajadores y de buen corazón

En La Teja sabemos que no todos los héroes llevan capa. Algunos se levantan de madrugada para sacar adelante a su familia, otros ayudan a un vecino sin esperar nada a cambio o se fajan día a día para cambiar al mundo, con una sonrisa.
A ellos les dedicamos nuestra sección “Héroe Anónimo”, un espacio que nació para reconocer a los héroes ticos anónimos que inspiran desde la calle, la casa o el trabajo.
Desde su creación, esta sección se ha convertido en el corazón del periódico. Todos los martes, en la contraportada de La Teja, aparece la historia de un hombre o una mujer que representan lo mejor del espíritu costarricense: esfuerzo, bondad, humildad y amor por lo que hace.
Un homenaje al costarricense de verdad
“Héroe Anónimo” cuenta las historias de personas comunes con una fuerza extraordinaria:
- La madre que cría sola a sus hijos y aun así ayuda a otros.
- El agricultor que no se rinde pese a las lluvias o al sol.
- El policía, bombero o vecino que no duda en tender la mano.
Cada historia busca inspirar, motivar y recordar que en Costa Rica todavía hay mucha gente haciendo cosas buenas desde el anonimato.
¿Conoce a un héroe anónimo? Escríbanos
Queremos seguir encontrando a esos héroes que caminan entre nosotros. Si conoce a alguien que trabaja duro, ayuda a los demás o se la juega todos los días por un mejor futuro puede enviarnos su historia o recomendación al correo: redaccion@lateja.co.cr
Solo tiene que contarnos quién es, qué hace y por qué cree que merece ser reconocido. Nuestro equipo se encargará de visitarlo y contar su historia.
El orgullo de contar lo bueno
En tiempos donde abundan las malas noticias, “Héroe Anónimo” nos recuerda que la nobleza y la solidaridad siguen vivas. Cada historia publicada no solo enaltece al protagonista, sino que también inspira a otros a hacer el bien sin esperar aplausos.
Porque en Costa Rica los héroes no siempre salen en la tele… a veces están justo al frente nuestro, trabajando, ayudando y sonriendo sin hacer ruido.