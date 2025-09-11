INA le da la oportunidad de capacitarse gratis con cursos en línea y certificados por Cisco

Acá le contamos los cursos gratis del INA. (Cortesía INA/Boutique Grafica 2013)

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) abrió una oferta de cursos virtuales gratuitos en distintas áreas, algunos de ellos con certificación de Cisco, dirigidos a personas que buscan fortalecer su perfil profesional y mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.

Por medio de su cuenta de LinkedIn la institución dio a conocer que desde el 15 de setiembre al 23 de noviembre las personas pueden llevar cursos gratis de autoaprendizaje en temas de ciberseguridad, inteligencia artificial, Internet de las cosas, hardware, uso de computadoras y dispositivos móviles, conciencia digital, entre otros más.

Una de las cosas buenas de estos cursos es que son en línea, tienen cuestionarios, ejercicios, ejemplos reales y actividades interactivas.

Pasos para matricular en el INA. Captura (cortesía /captura)

Para matricularse en uno de los cursos lo que debe hacer es ingresar a la página www.ina.ac.cr (INA VIRTUAL), donde se le desplegará una serie de cursos, elige el de su preferencia, se registra, inicia sesión y se inscribe, completa la boleta de la matrícula, y sube la cédula de identidad para completar el proceso.