Empleo Costa Rica

Empresa Sol Naciente tendrá feria de empleo en Heredia y tiene varias vacantes disponibles

La actividad se realizará este martes 18 de agosto y las personas interesadas deberán llevar su currículum impreso

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Por Fabiola Montoya Salas
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La feria será el 18 de agosto. (captu/captura)

Tome nota porque la empresa Sol Naciente realizará una feria de empleo en Heredia, donde tendrá disponibles varias plazas en diferentes áreas.

La actividad se llevará a cabo este martes 18 de agosto de 2026, de 9 a. m. a 3 p. m., en las instalaciones de la Universidad Latina de Costa Rica, en Heredia.

Las personas interesadas podrán acercarse al stand de la empresa para conocer las oportunidades laborales disponibles y entregar su currículum.

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Entre las vacantes anunciadas se encuentran:

  • Asesores de ventas
  • Cajeros
  • Gondoleros
  • Auxiliares de bodega
  • Misceláneos

Uno de los requisitos importantes para quienes quieran participar es llevar el currículum impreso, por lo que se recomienda prepararlo con anticipación y presentarse durante el horario establecido.

Así que, si usted está buscando una oportunidad laboral en Heredia, puede aprovechar esta feria para conocer de primera mano las plazas disponibles y dejar su información ante los representantes de Sol Naciente.

Consejos para aprovechar una feria de empleo

  1. Lleve varios currículums impresos: y asegúrese de que estén actualizados, claros y sin errores.
  2. Vístase de manera adecuada y profesional: aunque la actividad sea informal. La primera impresión cuenta.
  3. Investigue las empresas que participarán: y tenga claro cuáles puestos le interesan antes de llegar.
  4. Prepare una presentación breve sobre usted: diga quién es, qué experiencia tiene y qué tipo de puesto está buscando.
  5. Sea amable y seguro al conversar con los reclutadores: Aproveche para hacer preguntas sobre las plazas, requisitos y proceso de contratación.
  6. Anote los datos de las empresas y dé seguimiento: después de la feria. Si le indican que debe postularse en línea, hágalo cuanto antes.
  7. Revise bien los requisitos de cada puesto: antes de entregar su currículum, para que pueda destacar la experiencia y habilidades que más se ajusten a la vacante.
  8. Llegue con tiempo: Evite las carreras de última hora y aproveche el tiempo para recorrer los diferentes puestos y conversar con los reclutadores.
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currículum impresoUniversidad Latina de Costa RicaSol Nacienteferia de empleo 18 de agosto 2026
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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