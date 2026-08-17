Empresa Sol Naciente tendrá feria de empleo en Heredia y tiene varias vacantes disponibles

Tome nota porque la empresa Sol Naciente realizará una feria de empleo en Heredia, donde tendrá disponibles varias plazas en diferentes áreas.
La actividad se llevará a cabo este martes 18 de agosto de 2026, de 9 a. m. a 3 p. m., en las instalaciones de la Universidad Latina de Costa Rica, en Heredia.
Las personas interesadas podrán acercarse al stand de la empresa para conocer las oportunidades laborales disponibles y entregar su currículum.
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Entre las vacantes anunciadas se encuentran:
- Asesores de ventas
- Cajeros
- Gondoleros
- Auxiliares de bodega
- Misceláneos
Uno de los requisitos importantes para quienes quieran participar es llevar el currículum impreso, por lo que se recomienda prepararlo con anticipación y presentarse durante el horario establecido.
Así que, si usted está buscando una oportunidad laboral en Heredia, puede aprovechar esta feria para conocer de primera mano las plazas disponibles y dejar su información ante los representantes de Sol Naciente.
Consejos para aprovechar una feria de empleo
- Lleve varios currículums impresos: y asegúrese de que estén actualizados, claros y sin errores.
- Vístase de manera adecuada y profesional: aunque la actividad sea informal. La primera impresión cuenta.
- Investigue las empresas que participarán: y tenga claro cuáles puestos le interesan antes de llegar.
- Prepare una presentación breve sobre usted: diga quién es, qué experiencia tiene y qué tipo de puesto está buscando.
- Sea amable y seguro al conversar con los reclutadores: Aproveche para hacer preguntas sobre las plazas, requisitos y proceso de contratación.
- Anote los datos de las empresas y dé seguimiento: después de la feria. Si le indican que debe postularse en línea, hágalo cuanto antes.
- Revise bien los requisitos de cada puesto: antes de entregar su currículum, para que pueda destacar la experiencia y habilidades que más se ajusten a la vacante.
- Llegue con tiempo: Evite las carreras de última hora y aproveche el tiempo para recorrer los diferentes puestos y conversar con los reclutadores.