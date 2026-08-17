Empresa Sol Naciente tendrá feria de empleo en Heredia y tiene varias vacantes disponibles

La feria será el 18 de agosto. (captu/captura)

Tome nota porque la empresa Sol Naciente realizará una feria de empleo en Heredia, donde tendrá disponibles varias plazas en diferentes áreas.

La actividad se llevará a cabo este martes 18 de agosto de 2026, de 9 a. m. a 3 p. m., en las instalaciones de la Universidad Latina de Costa Rica, en Heredia.

Las personas interesadas podrán acercarse al stand de la empresa para conocer las oportunidades laborales disponibles y entregar su currículum.

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Entre las vacantes anunciadas se encuentran:

Asesores de ventas

Cajeros

Gondoleros

Auxiliares de bodega

Misceláneos

Uno de los requisitos importantes para quienes quieran participar es llevar el currículum impreso, por lo que se recomienda prepararlo con anticipación y presentarse durante el horario establecido.

Así que, si usted está buscando una oportunidad laboral en Heredia, puede aprovechar esta feria para conocer de primera mano las plazas disponibles y dejar su información ante los representantes de Sol Naciente.

Consejos para aprovechar una feria de empleo