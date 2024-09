¿Es chofer de bus? Vea este llamativo curso que tiene el INA

Para llevar este curso del INA piden varios requisitos. imagen con fines ilustrativos. (María José G. Howell)

Si usted es chofer de bus o quiere serlo, preste atención porque el INA tiene un excelente curso que le ayudará con esta profesión.

Se trata del curso llamado: Procedimientos para la conducción de autobuses de transporte público, mismo que muchas veces es requisito en las empresas autobuseras.

Para llevar dicho curso es necesario tener en orden ciertos requisitos como: Cédula de identidad, saber leer y escribir, de igual manera las personas que no sepan tendrán la capacitación personalizada, dominar al menos cuatro operaciones básicas de las matemáticas (Sumar, restar, dividir y multiplicar), tener una edad mínima de 23 años, contar con licencia C2, y llevar la charla de acoso sexual callejero la cual dura dos horas.

Es importante que sepa que para aplicar a este curso debe escribir al correo electrónico: mcarrilloperalta@ina.ac.cr

La modalidad de dicho curso es presencial, con diferentes horarios como de 8 a.m. a 10 a.m., y de 1 p.m. a 3 p.m., si no puede a estas horas no se preocupe porque el horario es negociable. Una de las cosas que se debe tomar en cuenta es que tiene que estar disponible el 1, 2, o 3 de octubre.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) informó que el lugar donde se impartirá el curso está por definirse, ya que depende de la cantidad de participantes.