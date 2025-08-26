Feria de empleo ofrece 900 puestos de trabajo

Feria de empleo tiene muchas oportunidades (Fines ilustrativos) (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Una nueva feria de empleo tiene muchas vacantes y oportunidades para quienes andan en busca de trabajito.

Le contamos que este miércoles 27 y jueves 28 de agosto la Municipalidad de Desamparados tiene organizada una feria de empleo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Teatro Municipal La Villa, ubicado a un costado del edificio municipal de Desamparados.

La actividad reúne a más de 25 empresas que tienen puestos en varios sectores como comercio, industria, construcción, servicios, seguridad, transporte y gastronomía.

LEA MÁS: Conocida empresa está contratando personal en Alajuela: aquí le contamos cómo aplicar

Entre las compañías confirmadas están: Pequeño Mundo, KFC, Istmo, El Lagar, Bimbo, Grupo Nítidos, Ekono, Davivienda, Spoon, Grupo Purdy, entre otras más.

Los 900 puestos de trabajo comprenden áreas de servicio al cliente bilingüe, mercaderistas, ejecutivas de cuenta, promotores de ventas, asistente de pacientes, enfermería, personal médico, misceláneos, mantenimiento, bodega, ventas, choferes, operarios de producción, cajeros, ayudantes de cocina, mecánicos, puestos administrativos, gerenciales y otros más.

Si usted quiere participar, lo único que tiene que hacer es presentar el currículo actualizado, hoja de delincuencia, copia de títulos, cédula de identidad, y otros documentos según el puesto.

LEA MÁS: Gran oportunidad de conseguir trabajo fijo en esta feria de empleo

Cabe destacar que en la actividad tendrán stands informativos y académicos donde darán asesoría, becas de estudio, así como programas de interés para la población.

Consejos para ir a una feria de empleo:

Lleve varias copias de su currículum actualizado: prepárelo de forma clara, sin faltas de ortografía y enfocado en el tipo de trabajo que busca. Incluya su experiencia, estudios y datos de contacto visibles.

Vístase de forma adecuada: no es necesario ir de traje, pero sí debe proyectar una imagen profesional. La primera impresión cuenta, así que cuide su presentación personal.

Prepárese para entrevistas rápidas: algunas empresas hacen entrevistas tipo “flash” en estas ferias. Practique una breve presentación sobre usted, sus habilidades y lo que busca laboralmente.

Investigue sobre las empresas: si ya sabe qué compañías van a participar, revíselas antes. Así podrá dirigirse con más seguridad a los puestos que más le interesen.

Sea puntual y llegue con buena actitud: llegar temprano le da más oportunidad de hablar con reclutadores. Salude con respeto, escuche bien las indicaciones y muestre entusiasmo.

Haga preguntas y solicite información de contacto: no tenga miedo de preguntar sobre los puestos, requisitos o procesos de selección. Si puede, anote el nombre y correo del reclutador para dar seguimiento después. Mostrar interés puede marcar la diferencia.

Recuerde que en la sección del Empleo Costa Rica podrá encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo, historias de emprendedores y hasta consejos laborales