¿Ha pensado en bloquear a sus jefes cuando le escriben en su tiempo libre?, esto dice un experto

Presta atención si usted en algún momento pensó en bloquear a sus jefes. (Shutterstock)

Más de una persona, cuando sale del trabajo, recibe llamadas de su jete e inmediatamente es normal que piense, ¿podré bloquearlo para que no me moleste en mi tiempo libre?

Pues como esa pregunta es tan común hoy en día, se la hicimos al abogado laboralista Kendall Ruiz para que nos explicara si es una buena idea o no.

“Lo primero que se debe analizar es que si a la persona trabajadora se le paga algún monto por disponibilidad para emergencias, incluido el elemento que también podría ser que le otorgan un teléfono para que atienda o se le paga un monto del recibo, para atender estas situaciones sí debería contestar”, comentó.

Ruiz explica que después empieza a analizarse el tema de cuando no hay retribución económica y la respuesta es más compleja, pues, se debe partir que en las relaciones laborales existe la buena fe, tanto para el patrono como para el trabajador.

“Podría ser que esa vez es una emergencia, y ante esto se podría entender esa necesidad y la excepción a la regla, y ahí nace la buena fe, y se debe entender esa necesidad”.

En la ley para regular el teletrabajo en lo referente a la “desconexión digital” está la excepción de “salvo que se trate de situaciones imprevistas y urgentes, en las que se debe contar con su anuencia”. El experto asegura que “lo mismo aplica cuando no está en teletrabajo”.

El abogado laboralista comentó que si estas llamadas, mensajes, notificaciones, se vuelven rutinarias fuera de horarios laborales y no está remunerada la disponibilidad, ni es un teléfono de la empresa o pago del recibo, usted sí puede bloquear a las jefaturas de todas las redes y no está en la obligación de atender mensajes, llamadas, entre otras, además comentó que no puede ser sancionado dado que la persona está fuera de labores.

Además, agregó que los colaboradores no tienen la obligación de tener a sus jefes en redes sociales.

Con estos escenarios de ejemplo, el especialista le recomienda a los colaboradores y patronos buscar soluciones, es decir, que si se está dando la situación lo mejor que usted puede hacer es conversar con la jefatura, plantear la situación y empezar a utilizar medios oficiales de contacto y procurar resolver los temas en horario laboral.

“Si un patrono abusa de ese contacto fuera de horas y es excesiva, la cantidad de mensajes y llamadas podría ser considerado acoso laboral. Eventualmente, podría darse una terminación de relación laboral con responsabilidad patronal y hasta en materia penal podría ser una contravención como llamada mortificante, por eso hay que tener cuidado”, detalló.