Hay una pregunta infaltable en las entrevistas de trabajo: aprenda a responderla correctamente

En cada entrevista de trabajo, hay una pregunta clave que nunca se pasa por alto, y saber cómo responder adecuadamente puede marcar la diferencia.

Es por eso que en la sección de Empleo Costa Rica, hablamos con la reclutadora Mónica Leiva, especialista en recursos humanos, quien nos explicó que al entrevistado siempre se le pregunta sobre la empresa.

“Cuando el interesado se sienta, una de las primeras preguntas que se hace es que nos cuenten un poco qué saben de nosotros (la empresa), y esta se hace para cualquier tipo de puesto. Cuando a mí me dicen que no saben nada, yo, como reclutadora, no siento ese interés de que esa persona quiere el puesto. Hay otras personas a las que se les consulta y se ve ese interés, y cuentan que se metieron en Internet a investigar un poco”, detalló.

Leiva detalló que siempre es bueno saber qué hace una empresa y cómo se maneja, ya que si la persona llega con información nula, resta puntos en la entrevista.

¿Qué se debe saber para una pregunta de este tipo?

Se tiene que conocer la misión, visión y valores de la empresa, sus productos o servicios y su cultura organizacional. Siempre es importante revisar el sitio web, redes sociales y cualquier noticia reciente sobre la empresa.

Además, se recomienda conocer sobre su presencia en el mercado, su competencia y sus proyectos más importantes.

Este conocimiento demuestra interés genuino y preparación, lo que posiciona a la persona como un candidato serio.