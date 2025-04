Importante especialista mundial habla de un error que suelen comenter las empresas con sus empleados

Un experto de Great Place To Word nos habló de las buenas prácticas de la compañía y los colaboradores. (Fabiola Montoya/Fabiola Montoya)

Renán González, CEO Regional de Great Place to Work y uno de los principales expertos en gestión organizacional del mundo, compartió recomendaciones clave para empresas y colaboradores durante la premiación de Great Place to Work 2025.

El evento se llevó a cabo el pasado jueves 3 de abril en el hotel Marriott, en Belén, donde se reconocieron a los mejores lugares para trabajar en el Caribe y Centroamérica.

La Teja estuvo presente en la actividad y aprovechó para conversar en profundidad con el especialista sobre uno de los temas más relevantes del encuentro: la importancia de la voz del colaborador.

Escuchar para liderar mejor

González fue enfático en que uno de los principales pilares para construir una organización sólida es escuchar activamente a los colaboradores, sin importar el área o nivel jerárquico en el que se encuentren.

“Siempre es importante escuchar la voz del colaborador, porque si esa voz llega a oídos de los líderes que toman decisiones, se convierte en el mejor termómetro para validar si la planeación estratégica y la cultura organizacional están alineadas con la realidad interna de la empresa”, afirmó.

Confianza o rotación: lo que revela la voz del colaborador

Según el experto, uno de los hallazgos más importantes en los modelos de Great Place to Work a nivel global —incluyendo Centroamérica y el Caribe— es que escuchar al colaborador permite detectar si existe confianza en los líderes.

“Cuando hay confianza, el colaborador quiere quedarse, crecer y hacer carrera. Pero si no la hay, no conecta con el rumbo de la organización, no se identifica con la visión y misión, y entonces inicia la rotación”, explicó.

El conocedor en el tema explicó que la rotación frecuente impacta directamente los resultados del negocio y es señal de una cultura organizacional debilitada.

Una práctica que aplica para todos

Renán González subrayó que esta práctica no es exclusiva del sector privado o de grandes empresas.

“Escuchar al colaborador es clave para organizaciones grandes, pequeñas, ONG e incluso instituciones gubernamentales. No se trata de ser un gran lugar de trabajo porque sos amigo del dueño, sino porque realmente todos sienten que es un buen lugar para desarrollarse. Eso es esencial para el crecimiento tanto de las personas como de las organizaciones”, recalcó.

Todas las empresas pueden tener la licencia de Great Place to Work. Foto: Fabiola Montoya

¿Cómo obtener la certificación Great Place to Work?

El especialista explicó que Great Place to Work cuenta con un modelo que certifica a las empresas como buenos lugares para trabajar. La certificación tiene una vigencia de un año y se basa en el análisis de datos y encuestas aplicadas a los colaboradores.

“Muchas organizaciones nos buscan para conocer el estado de su clima organizacional y cerrar brechas. A veces no buscan certificarse de inmediato, pero sí entender en qué pueden mejorar”, comentó.

También señaló que cada empresa es un caso distinto, ya que hay organizaciones que operan en varios países, o que tienen distintos grupos de colaboradores (como manufactura, logística o servicios), y enfrentan desafíos particulares.

“La voz del colaborador varía dependiendo del entorno laboral. Por eso hacemos un análisis detallado para que las cabezas de las empresas entiendan cuáles son las áreas que necesitan atención”.

LEA MÁS: Estrés laboral en la familia: una especialista nos explica cómo afectan las relaciones y la calidad de vida

Renán González comentó lo que pueden hacer los líderes para crear grandes lugares de trabajo. Foto Lorena Soto. (Lorena soto /cortesía)

Más que un reconocimiento, una herramienta estratégica

Las encuestas aplicadas no solo generan opinión, sino también datos que permiten cruzar tendencias y detectar patrones en los mercados laborales de cada país.

“Para muchas organizaciones, participar en este proceso les abre los ojos. Entienden que lo importante no es solo obtener la certificación, sino formar parte de una base de buenas prácticas que impulsa el desarrollo del talento y la sostenibilidad empresarial”, concluyó.

Las empresas siempre buscan este tipo de certificaciones. Foto: freepik

Cabe destacar que esta certificación enlistó 25 empresas como los mejores lugares para trabajar en Costa Rica y las primeras tres fueron: Aeris Holding, World Wide Technology y en primer lugar Cisco.

LEA MÁS: ¿Trabaja en Semana Santa? Esto es lo que debe saber con respecto a su pago

“Este es el sexto año consecutivo ganándonos el primer lugar en Costa Rica. Estamos muy orgullosos de este primer lugar. Este premio significa una reafirmación de los empleados y de la cultura de la empresa. Nosotros hemos venido trabajando en la escucha del empleado, ser empáticos con las preocupaciones y obvio seguir con las recomendaciones de la certificación que ayuda bastante a mejorar”, dijo Luis Carlotti, director de Centroamérica y el Caribe de Cisco.

LEA MÁS: Estas son las mejores empresas para trabajar en Costa Rica, ¿está la suya entre ellas?