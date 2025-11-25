Empleo Costa Rica

INA abre nuevos cursos: así puede inscribirse y estas son las fechas de inicio

En el INA hay cursos de todo tipo: desde cocina avanzada hasta diseño web. Eso sí, cada uno inicia en fechas distintas y tiene sus propios requisitos

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

El INA habilitó las matrículas para una gran variedad de cursos en todo el país, y usted puede inscribirse desde ya por Internet.

Las opciones van desde arboricultura urbana hasta diseño gráfico, con fechas de inicio y requisitos que cambian según la especialidad que elija.

INA Centro de Formación Profesional San Ramón CAPTURA DE VIDEO DEL INA
El INA abrió las matrículas para cursos en todo el país, con opciones para todas las edades.

Entre las opciones disponibles hay programas de: arboricultura urbana, asistencia de personas en condición de dependencia, asistencia en contabilidad, asistente en recursos humanos, buenas prácticas de manufactura en la industria de dispositivos médicos, cocina avanzada, desarrollo de habilidades digitales, diseño de interfaces web (UI/UX), diseño gráfico, emprendedurismo agropecuario, entre muchos otros.

LEA MÁS: El INA lanzó sus nuevos cursos, le contamos los requisitos y cómo matricular

Cada curso inicia en una fecha diferente y en una sede distinta, así que es importante revisar bien la información.Por ejemplo, el programa de desarrollo de habilidades digitales arrancará en febrero del 2026, será presencial y se impartirá en San Ramón, cerca del Mall Plaza Occidente. Tendrá dos horarios disponibles:

LEA MÁS: ¿Quiere estudiar en el extranjero? Estas becas completas podrían interesarle

  • De lunes a viernes de 1 p.m. a 3:45 p.m.
  • De lunes a viernes de 4 p.m. a 6:45 p.m.

Los requisitos también cambian según la capacitación. En el caso de este curso digital, se pide ser mayor de 15 años y haber completado el segundo ciclo de educación general básica.

LEA MÁS: Si la CCSS le debe incapacidades, esto le va a interesar

el INA que dará 700 becas, totales y gratuitas, que permitirán a personas sin conocimiento de inglés llevar cursos en instituciones educativas acreditadas y avaladas por el mismo INA
El programa de habilidades digitales arrancará en febrero del 2026 en San Ramón. (Cortesía INA/Boutique Grafica 2013)

Si usted quiere inscribirse, debe ingresar a www.inainscripcioncursos.ac.cr y llenar el formulario antes del 1 de diciembre o hasta que todos los cupos estén llenos. El sistema le permitirá ver los cursos disponibles, las sedes, los horarios y los requisitos específicos.

El INA recordó que los cupos suelen llenarse rápido, por lo que recomiendan hacer el trámite cuanto antes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
INAcursos en el INAcursos 2026cursos gratuitosinscripsión INA
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.