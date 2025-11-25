INA abre nuevos cursos: así puede inscribirse y estas son las fechas de inicio

El INA habilitó las matrículas para una gran variedad de cursos en todo el país, y usted puede inscribirse desde ya por Internet.

Las opciones van desde arboricultura urbana hasta diseño gráfico, con fechas de inicio y requisitos que cambian según la especialidad que elija.

El INA abrió las matrículas para cursos en todo el país, con opciones para todas las edades.

Entre las opciones disponibles hay programas de: arboricultura urbana, asistencia de personas en condición de dependencia, asistencia en contabilidad, asistente en recursos humanos, buenas prácticas de manufactura en la industria de dispositivos médicos, cocina avanzada, desarrollo de habilidades digitales, diseño de interfaces web (UI/UX), diseño gráfico, emprendedurismo agropecuario, entre muchos otros.

Cada curso inicia en una fecha diferente y en una sede distinta, así que es importante revisar bien la información.Por ejemplo, el programa de desarrollo de habilidades digitales arrancará en febrero del 2026, será presencial y se impartirá en San Ramón, cerca del Mall Plaza Occidente. Tendrá dos horarios disponibles:

De lunes a viernes de 1 p.m. a 3:45 p.m.

De lunes a viernes de 4 p.m. a 6:45 p.m.

Los requisitos también cambian según la capacitación. En el caso de este curso digital, se pide ser mayor de 15 años y haber completado el segundo ciclo de educación general básica.

El programa de habilidades digitales arrancará en febrero del 2026 en San Ramón. (Cortesía INA/Boutique Grafica 2013)

Si usted quiere inscribirse, debe ingresar a www.inainscripcioncursos.ac.cr y llenar el formulario antes del 1 de diciembre o hasta que todos los cupos estén llenos. El sistema le permitirá ver los cursos disponibles, las sedes, los horarios y los requisitos específicos.

El INA recordó que los cupos suelen llenarse rápido, por lo que recomiendan hacer el trámite cuanto antes.