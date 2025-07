Joven soñaba con empezar nueva vida, pero lo mataron antes de la entrevista de trabajo

Foto: Infobae (infobae /infobae)

Ignacio Villagra, de 22 años, salió de su casa con ilusión: tenía una entrevista de trabajo que representaba una nueva oportunidad en su vida. Sin embargo, nunca llegó.

Según el medio Infobae, fue atacado en plena vía pública en el barrio Empalme, en Córdoba, Argentina, y recibió un disparo en el abdomen que acabó con su vida. La principal hipótesis es un intento de robo, pero su familia exige justicia y respuestas claras.

Los hechos se dieron el lunes 28 de julio, y fue encontrado sobre la vía pública en calle Rayo Cortado al 2200, una zona residencial del barrio Argüello Lourdes (Argentina).

La mamita del joven recibió la noticia a las 5 de la mañana, cuando compartió con los medios el desgarrador relato sobre el último contacto que tuvo con su hijo.

“Antes vivíamos cerca de la avenida Sabattini y él mantenía contacto con sus amigos de esa zona”, contó la mamita. Nacho, como lo conocían en su círculo, estaba enfocado en encontrar un nuevo empleo y se mostraba muy motivado. Esa misma semana había asistido a una primera entrevista laboral y tenía programada una segunda para el martes siguiente, donde se definiría si obtenía el puesto.

Esa noche, su madre le dio una última muestra de aliento: “Le dije: ‘mañana va a ser tu día feliz porque te van a tomar en esa empresa’… y mirá lo que pasó. Me lo terminaron matando”, expresó entre lágrimas en entrevista con El Doce TV.

El joven tenía una entrevista antes de que lo asesinaran. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)

Según contó, Ignacio no tenía planes fuera de lo común. Iba a salir un rato con sus amigos y regresar temprano a casa, pues al día siguiente tenía una entrevista laboral clave. “Me despidió diciéndome: ‘mamá, voy un rato y vuelvo porque mañana tengo la entrevista’. Pero no volvió nunca”, lamentó Marisa.

A eso de las 10 de la noche, Ignacio le escribió un mensaje para avisarle que ya regresaba. Fue la última vez que se comunicaron.

Las horas pasaron sin noticias, hasta que, cerca de las 5 de la mañana, el sonido del timbre rompió el silencio de la casa.

La fiscalía del Distrito 2 Turno 1, encabezada por Lourdes Quagliatti, sostiene como principal línea de investigación que se trató de un asalto. Sin embargo, hay aspectos que generan dudas. De acuerdo con la madre, su hijo aún tenía la billetera y una suma de dinero cuando fue hallado, lo que siembra interrogantes sobre lo que realmente ocurrió.

“No le robaron nada. Para mí no quiso entregar el celular porque ahí tenía los datos de la entrevista”, confesó su madre. Entre sus pertenencias estaba su documento de identidad, fundamental para presentarse al proceso de selección. Si lo hubieran golpeado, todavía... pero no que me lo maten así”, expresó Marisa, quien cree que su hijo pudo haberse resistido precisamente por querer proteger la documentación para el nuevo trabajo.

“Pienso que se resistió porque tenía el DNI (identidad) para presentarse a la entrevista. No lo sé, es lo que creo”, dijo conmovida.

Un vecino del mismo sector denunció que una hora antes del ataque a Ignacio fue víctima de un asalto a manos de tres hombres encapuchados que lo golpearon en la cabeza con un arma, le robaron el celular y la billetera.

Mientras la investigación continúa, la familia Villagra enfrenta no solo la tragedia de perder a Ignacio, sino también los retrasos en los trámites para poder velarlo y darle un último adiós.