Joven tuvo varias señales para dejar su trabajo y emprender en un exitoso negocio

Pamela Solera Quirós dejó la seguridad de su empleo formal porque tuvo varias señales y, además, porque siempre tuvo el sueño de tener algo propio.

En una entrevista con La Teja, esta emprendedora, de 38 años, nos contó que inició hace un año elaborando candelas y jabones de todos los tamaños y formas, pero antes de eso renunció a su carrera profesional y a su trabajo formal en febrero de 2024.

“Estuve trabajando en dos grandes empresas; una bancaria y en la última era CEO. Me encargaba de muchas cosas, pero a veces sentía que la vida se me estaba yendo por las tareas tan demandantes que tiene cada trabajo. Eran muchas horas fuera de casa, horas desplazándose para viajar; muchas veces no tenía hora de entrada ni hora de salida.

“Además, el universo me estaba dando señales porque mi papá está enfermo y ocupa más atención y ayuda. Uno no está preparado para situaciones así, pero igual siempre quise emprender, tener una relación estable y fue el momento de tirarme al agua”, comentó.

Pamela recordó que, después de renunciar, su pareja le recomendó buscar un sicólogo porque iba a entrar en una etapa de duelo.

“Y es que iba a pasar de tener estabilidad económica, salario, condiciones, por ir a hacer algo nuevo en lo que no sabía cómo me iba a ir, además de que no tenía todas las herramientas a mano y sabía que era un proceso que iba a empezar de cero”, detalló.

Esta pulseadora detalló que muchas veces la parte sicológica no deja a las personas tomar decisiones por miedo y temor.

“Mi pareja me dijo: ‘En un proceso de duelo, lo que una persona ocupa es que le ayuden con las herramientas y mecanismos para enfrentar situaciones que van a ser difíciles, como, por ejemplo, los ingresos económicos, el tiempo y un montón de situaciones que se dan cuando una persona emprende’“, agregó.

Solera nos confesó que ese fue el mejor consejo que pudo haber recibido.

“No lo hubiera logrado sin la ayuda de un profesional”, dijo.

La creadora de las hermosas candelas y jabones nos dijo que al iniciar todo fue complicado; de hecho, agarró su liquidación para acondicionar su casa y hacer el tallercito.

“Ocupaba un espacio, no podía tener todo lo de las candelas y jabones en la casa. Agarré mi liquidación, la invertí, compré algunos implementos básicos de candelas y jabones para empezar; no sabía ni cómo me iba a ir, había renunciado y no tenía idea.

“Al final hice el taller y quedé literal con una mano atrás; de hecho, recuerdo que los primeros meses no tenía ni para pagar el celular, ni la luz del taller. Pero también tuve ese acompañamiento sicológico que me empoderó y me hizo ver que no era ni la primera ni la última en hacer algo así”, confesó.

Este proceso la ayudó a salir de su zona de confort y explica que, por lo menos ella, al estar enfrentando ese cambio tan grande, se volvió muy creativa, ya que crea cosas lindísimas con sus manos, crea experiencias y conecta con la gente.

“Desde mi conocimiento profesional como administradora de empresas, también empecé a diseñar estrategias y después empecé a participar en ferias, a darme a conocer y esto me ha abierto muchas puertas, porque la gente empieza a conocer un poco más de la marca Solé Soap & Decor”, detalló.

Pamela cuenta que su idea siempre fue diseñar productos que no contaminen el planeta.

“Yo siempre pensé en hacer jabones y candelas orgánicos sin contaminar y que mis empaques fueran reciclados”, agregó.

Solera trabaja muy bien con las redes sociales y producto de esto, le han salido muy buenos clientes, como empresas grandes que la contratan para crear productos personalizados.

“Me empecé a dar a conocer y muchas empresas grandes me han ido tomando en cuenta para diferentes trabajos, hasta para dar talleres de velas”, detalló.

Esta joven nos contó que su emprendimiento siempre se roba la atención y es que la gente no puede creer que muchas de las figuras sean velas y jabones.

“La gente los ve y dice: ‘¿Pero, de verdad, esto no se come, está muy bien hecho? “, recordó.

Pame detalló que muchas veces los obstáculos están en la misma familia o el grupo de amigos que se cuestionan la razón de dejar una carrera profesional para emprender.

“La gente no entiende que la vida no es solo trabajar. No es solo la estabilidad económica; hay otras cosas que no son valoradas, como el tiempo, la disposición, el compartir y hacer cosas. Gracias a Dios, mi familia me apoya. Mi suegra me ayuda con los talleres y cuando hay mucho trabajo una vecina que es estudiante me apoya y ellas también generan “, dijo.

La artista le mandó un mensaje a las personas que quieren emprender para que no se den por vencidos.

“Para emprender hay que ser muy disciplinado; a veces uno se frustra porque las cosas no salen y uno cree que no puede, pero todo se puede lograr, y uno va saliendo adelante”, comentó.