KFC hará feria de empleo en Ciudad Colón para contratar personal: estos son los requisitos

Le contamos de la feria de empleo. (KFC/KFC)

Si usted está buscando trabajo, preste atención, porque KFC realizará una feria de empleo en Ciudad Colón como parte de la apertura de un restaurante en esa comunidad.

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La actividad se llevará a cabo el jueves 29 de octubre de 2026, de las 11 a. m. a las 3 p. m., en la Biblioteca Pública de Ciudad Colón. Las personas interesadas podrán presentarse directamente en el lugar para participar en el proceso de reclutamiento.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en KFC?

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La feria será el 29 de octubre. (KFC/KFC)

Entre las condiciones solicitadas está tener la primaria completa y disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, incluidos fines de semana y feriados.

La experiencia previa no es indispensable para optar por uno de los puestos, mientras que contar con el carné de manipulación de alimentos es deseable.

Documentos que debe llevar a la feria de empleo

Si usted desea participar en el proceso de selección, debe presentarse con los siguientes documentos:

Hoja de vida o currículum.

Copia de la cédula de identidad.

Hoja de delincuencia.

Originales y copias de los títulos académicos.

Tres cartas de recomendación.

La feria se realizará únicamente en el horario anunciado, por lo que se recomienda llevar todos los documentos solicitados para aprovechar la oportunidad de postularse.

¿Cómo aprovechar una feria de empleo?

1. Lleve su currículum actualizado: revise que sus datos de contacto, experiencia laboral, estudios y habilidades estén al día. Si puede, lleve varias copias impresas.

2. Vaya preparado para una entrevista: aunque sea una feria, un reclutador podría hacerle preguntas sobre su experiencia, disponibilidad, estudios o aspiraciones laborales. Piense con anticipación qué quiere destacar de su perfil.

3. Vístase de manera adecuada: no use ropa demasiado formal; procure presentarse con una apariencia limpia, ordenada y apropiada para un ambiente laboral.