La florista del mercado Borbón que mantiene vivo el legado de su madre con alzheimer

María de los Ángeles Martínez, una vendedora del mercado Borbón, en San José, relató cómo continúa el legado floral que inició su madre, una tradición que la ha acompañado desde que era niña.

“Mi mamá me traía chiquitica desde hace muchos años. Tengo 65 años y mi mamá ya cumplió 87. Me traía desde pequeña, de toda la vida”, contó a La Teja doña María de los Ángeles.

Su historia refleja la fuerza de un negocio familiar que ha crecido entre ramos, colores y fragancias. La rutina de trabajo inicia temprano: llega al mercado entre 7:30 a.m. y 5:50 p.m., y al terminar, regresa de inmediato a su hogar.

María de los Ángeles ha trabajado toda su vida en el negocio que heredó de su madre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El amor por su madre impulsa cada jornada

María de los Ángeles no solo administra su negocio de flores, también cuida de su madre, quien es su mayor compañía y prioridad.

“Mi mamá tiene alzheimer, entonces hay que protegerla y ayudarle. Ella está con alguien porque en el día me la cuidan, pero apenas salgo de aquí voy corriendo para la casa porque ella me necesita”, comentó.

Los clientes arman su propio ramo de flores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La vendedora mantiene vivo un legado floral que comenzó hace generaciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aseguró que no se siente sola gracias al apoyo de sus hermanos. Aunque no tiene hijos, ha logrado sostener su vida familiar y laboral con equilibrio y entrega.

Un puesto lleno de color y compromiso

En su local, los visitantes pueden encontrar desde rosas hasta claveles y ramos surtidos. Todo está dispuesto con cuidado, manteniendo viva la tradición del mercado Borbón como punto de encuentro para quienes buscan detalles especiales.

“Yo me siento muy joven y fuerte todavía, y quiero trabajar y hay que trabajar para pagar luz, agua, cable, todo. Si usted quiere comer bien y vivir bien y no hacerle daño a nadie, hay que trabajar”, agregó.

Su puesto en el Mercado Borbón ofrece flores frescas y atención cercana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

María combina su trabajo con el cuidado de su madre, quien padece alzhéimer. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si anda en el mercado Borbón, puede darse la vuelta en su puesto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los precios varían según lo que busquen los clientes: desde ramitas de pomas en 4.000 colones hasta rosas en 10 mil colones, dependiendo de la temporada.

Un servicio marcado por la cercanía y la pasión

Durante nuestra visita, fue evidente el cariño con el que María de los Ángeles atiende a quienes llegan por sus flores.

Muchos llegan con ilusión de armar un ramo especial y ella los guía con paciencia y una sonrisa que refleja décadas de experiencia.