La Municipalidad de San José tendrá feria de empleo con más de 10 empresas: vea los puestos disponibles

Acá le contamos sobre los puestos de trabajo. (Shutterstock/Shutterstock)

Si usted está buscando trabajo, preste atención porque este viernes 30 de octubre se realizará una feria de empleo en San José, en la que más de 10 empresas privadas ofrecerán oportunidades laborales para personas con distintos perfiles.

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La actividad se llevará a cabo de 8 a. m. a 2 p. m. en la Explanada Norte del edificio Figueres Ferrer de la Municipalidad de San José. La entrada será gratuita.

La feria será este viernes. (empleo /empleo)

La convocatoria incluye puestos en áreas operativas, administrativas, servicio al cliente, comercio, belleza y alimentación, entre otras, por lo que puede ser una opción para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

¿Qué puestos ofrecerán en la feria de empleo?

Entre las oportunidades laborales anunciadas para la actividad se encuentran los siguientes puestos:

Operarios y personal administrativo.

Personal de limpieza.

Dependientes y cajeros.

Manicuristas.

Bodegueros.

Meseros multifuncionales.

Operarios de monitoreo.

Cocineros y pileros.

Vendedores de servicios telefónicos.

La variedad de puestos permitirá que personas con diferentes experiencias e intereses conozcan las opciones disponibles y se acerquen a las empresas participantes.

Es importante aclarar que las vacantes corresponden a empresas privadas y no a puestos de trabajo de la Municipalidad de San José.

Si usted está interesado en alguna de estas áreas laborales, puede aprovechar la actividad para conocer las oportunidades disponibles y acercarse a las empresas que participarán.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve varias copias de su currículum: procure que esté actualizado, ordenado y que destaque su experiencia, estudios y habilidades. También puede llevarlo en formato digital.

2. Investigue las empresas participantes: antes de asistir, averigüe cuáles compañías estarán presentes y qué tipo de puestos ofrecen. Así podrá acercarse a las que más se ajusten a su perfil.

3. Cuide su presentación personal: elija ropa limpia y adecuada para un ambiente laboral. Recuerde que la primera impresión puede ser importante durante el contacto con los reclutadores.

4. Prepárese para conversar con los reclutadores: practique una presentación breve sobre quién es usted, su experiencia y qué tipo de trabajo busca. Además, mantenga una actitud amable, haga preguntas y consulte cuáles son los siguientes pasos del proceso de selección.